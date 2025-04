EL MPP, Gaza e Israel

El MPP publicó esta semana un comunicado acusando a Israel de llevar adelante una “política de exterminio” de los palestinos y no mencionó ni una palabra de los miles de misiles que los terroristas palestinos lanzan desde hace años hacia la población civil del sur de Israel. No dice nada sobre los más de mil disparados en la última semana hacia la población civil en Beer Sheba, Ashkelon, Ashdod, Sderot, Kibutzim y pueblos en territorio israelí. Habla de “una salida pacífica de este conflicto que respete el derecho a la vida”. Si eso es lo que lo guía, debería haber publicado varios, cada vez que caían misiles en el sur de Israel. Y ya van 12 años de esa amenaza concreta.

Cuando es la vida lo que importa, se podría haber publicado un comunicado urgente y preocupado en varias ocasiones en los últimos doce años, cuando misiles disparados desde Gaza hacían blanco entre la población civil israelí. O cada vez que los terroristas exponían a su propia gente, abriendo fuego desde patios de escuelas, mezquitas y el fondo de una casa particular palestina.

Si es la vida lo que preocupa al MPP, ¿por qué no se pronunció sobre los horrores de lo que está sucediendo en Siria, donde en un año y medio han muerto ya 40.000 personas, la enorme mayoría civiles y 2.300 de ellos niños?

Los 63 civiles muertos en Gaza en una semana —por cuya tragedia nadie en Israel se regocija ni siquiera por un momento— fueron suficientes para que el MPP se pronunciara. ¿Pero entonces por qué no por todos los palestinos muertos durante la lucha por el poder en Gaza en junio del 2007? ¿Y por los 850 sirios muertos solo en esta semana en su país, 360 de ellos civiles, decenas de ellos niños?

Un partido de izquierda que se considera luchador por la libertad no debe nunca tomar posturas de las que podría interpretarse un apoyo a los grupos terroristas, al no hacer mención ninguna de sus graves acciones atacando a los civiles de Israel. Debería ser el primero en sumarse a las exhortaciones durante años de Israel a las Naciones Unidas y su Comisionado de Derechos Humanos a que intervenga para que los terroristas dejen de disparar, advirtiendo que de lo contrario no habrá más remedio que usar la fuerza.

Una izquierda preocupada por la santidad de la vida —de todos: de palestinos y de israelíes— debería saltar furiosa al oír a los portavoces de Hamás diciendo, tal cual han vuelto a decir esta semana, que “nosotros santificamos la muerte tanto como ustedes santifican la vida”.Y no son frases. Por eso, los líderes de Hamás se fueron a esconder en el hospital Shifa de Gaza y en edificios de escuelas. Por eso algunos de sus comandantes armados se instalaron en un edificio en el centro de Gaza desde el que operan medios de prensa internacionales. Saben con qué bueyes aran y se aprovechan pensando que la paciencia de Israel es eterna.

Debería aplaudir a Israel, que en medio de un intenso operativo militar, introdujo a la Franja de Gaza el domingo último 80 camiones con alimentos y remedios para garantizar que no haya escasez alguna. Y que el martes 20 anunció que permitirá el ingreso de otros 118 camiones. Pero alcanzó a que entraran solo 40 porque los terroristas bombardearon el pasaje de Kerem Shalom aunque sabían que ello iría en detrimento de la propia población.

Debería aplaudir a Israel, que también en épocas de escalada violenta provocada por los terroristas desde Gaza, continúa recibiendo a enfermos palestinos de Gaza en sus hospitales. Es más: cuando es necesario, los recogen del puesto de Erez, el punto de contacto entre Israel y Gaza, ambulancias israelíes del Maguen David Adom, en general de Sderot, las mismas que salen disparadas hacia el punto en el que impactaron los Kassam lanzados desde la Franja. Desde el comienzo del operativo militar israelí hasta ayer al mediodía, habían pasado de Gaza 103 palestinos para ser tratados en hospitales de Israel.

Si Israel lleva a cabo una “política de exterminio”, ¿cómo se explica que una de las quejas palestinas sea que Israel haya cerrado la frontera al flujo de trabajadores palestinos desde Gaza y no les permite ya —a raíz de la toma de poder por parte de Hamás y el recrudecimiento del disparo de misiles hacia territorio israelí— entrar a trabajar en Israel? ¿Acaso son suicidas los trabajadores que quieren irse a la boca del lobo? ¿Y cómo se explica que en estos precisos momentos, también durante serias escaladas, hospitales israelíes sigan recibiendo no solo a pacientes palestinos sino también a médicos palestinos que hacen allí su especialización?

Si Israel buscara el exterminio de los palestinos, en una semana de fuego, con más de 1.500 blancos atacados en Gaza, habrían muerto varios cientos de personas, o mucho más, probablemente gran parte de ellos civiles, arrasados por un ataque incontrolable de la Fuerza Aérea israelí. Y estas líneas no tienen como objetivo minimizar el valor de los 58 civiles muertos desde el comienzo del operativo hasta que escribimos estas palabras, miércoles de mañana en Israel —de los más de 100 terroristas muertos ni vale la pena hablar— sino explicar que por la dinámica misma de una guerra, habrían sido inevitablemente muchos más si la intención de Israel hubiera sido matarlos o si no se hubiera esforzado en especial para minimizar víctimas civiles.

El MPP, como partido de gobierno, haría un simbólico aporte a todos los que sufren en el conflicto si los llamados a un alto el fuego fueran acompañados de una verdadera preocupación por la vida en las dos partes. Es lamentable que esta vez haya vuelto a perder la oportunidad.

Y como para destacar lo grave de la situación, ayer al mediodía hubo un atentado terrorista en un ómnibus en el centro de Tel Aviv, que dejó a 23 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad. Tres organizaciones reivindicaron el mismo y no está claro quién fue el verdadero autor. Pero sí está claro que palestinos salieron a las calles en Gaza y Ramallah a bailar y repartir caramelos cuando les llegaron las noticias sobre la explosión en Tel Aviv.

Ahora, solo falta esperar el nuevo comunicado del MPP.