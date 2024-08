Grupo de militantes batllistas lanzan proclama que apunta a crear una nueva “corriente” dentro del Partido Colorado

Ahora, a tres años de las elecciones nacionales del 2019 un grupo de dirigentes que se define como batllista anunció la puesta “en marcha” de una corriente dentro del Partido Colorado, aunque aclararon que por ahora no es un sector como los que hay en la colectividad. Esta semana emitieron una declaración titulada “Convocamos al porvenir” y firmada por 169 personalidades. Entre ellas figuran el ex presidente Sanguinetti, Hierro, los ex ministros de Economía Luis Mosca e Isaac Alfie, el ex director de Planeamiento y Presupuesto Ariel Davrieux, el ex presidente del Banco Central Julio de Brun, el ex canciller Didier Opertti, Aguirrezabala, Villar, el ex ministro de Transporte Lucio Cáceres, el ex de Educación Leonardo Guzmán, el ex de Defensa Yamandú Fau. También firmaron la viuda de Batlle, Mercedes Menafra, y los hijos del ex presidente, Raúl y Beatriz. En la lista figuran los apoyos de los diputados Tabaré Viera, Conrado Rodríguez y Ope Pasquet y el senador José Amorín. Otros que aparecen son dirigentes independientes como Manuel Flores Silva, Ricardo Lombardo y José Pablo Franzini.