¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El regalo para el niño o la niña que fui

Hagamos la pregunta: ¿por qué estoy comprando este regalo?

Carolina-Villamonte-OK.jpg
Por Carolina Villamonte
Editora Jefa de Galería

Regalar es un gesto muy lindo. Pero, como todo, deja de serlo cuando pierde su sentido. Porque el acto de regalar trae implícito cariño cuando se quiere decir algo con ese presente, y por esa razón se elige pensando en la persona que lo va a recibir, en sus gustos, en el uso que le va a dar. Eso provocará en él o ella sensaciones de felicidad, y ese precisamente es el objetivo inicial. La misión está cumplida. Y si no, recordemos la sensación que nos da cuando recibimos un regalo que nada tiene que ver con nosotros, que no nos despierta ninguna emoción, al que no le encontramos utilidad y hasta nos parece feo. Lo primero que pensamos es que quien nos está haciendo ese obsequio no nos conoce, y no se tomó un minuto para pensar en nosotros cuando lo eligió (aunque siempre hay lugar para los errores involuntarios). El mensaje que llevaba ese regalo quedó por el camino.

Pero los regalos también pueden tener otras intenciones, algunas inconscientes, que ni siquiera sabemos que están actuando en nosotros.

Leé además

caline recomienda tres perfumes frescos y elegantes para regalar en estas fiestas
Regalos de Navidad

Caline recomienda tres perfumes frescos y elegantes para regalar en estas fiestas

Por Branded Content
para la mesa navidena: vinos, espumantes y otras delicias
Regalos de Navidad

Para la mesa navideña: vinos, espumantes y otras delicias

Por Branded Content
las emociones que hay detras de las compras de navidad que el marketing conoce muy bien
Regalos vacíos vs. regalos significativos

Las emociones que hay detrás de las compras de Navidad que el marketing conoce muy bien

Por Federica Chiarino Vanrell

En una nota que Federica Chiarino escribió esta semana sobre las emociones que se esconden detrás de las compras de regalos, la especialista en neuromarketing Fiorella Musitelli explica las diferentes dimensiones que se ponen en juego al momento de elegir y comprar algo para alguien en estas fechas. Y sorprende la cantidad de factores que actúan, desde el cansancio de diciembre hasta cómo eran las Navidades cuando éramos chicos.

Si empezamos por el factor más evidente y estresante, que es el mes llamado diciembre, se puede observar que el agotamiento es el denominador común, y entramos en un estado de supervivencia en el que la conexión genuina con los hijos no existe. El resultado de esto es que las compras de Navidad se resuelven con un tarjetazo para pagar algo rápido —y muchas veces caro, porque se supone que da ciertas garantías—, sin tiempo de pensar si ese regalo tiene sentido.

Mientras que algunas personas pueden reconocer que sus hábitos de compra están influidos por experiencias de la infancia, muchas otras no tienen conciencia de esto.

Pero existen factores menos evidentes y más profundos que entran en juego en este escenario. Según datos que presenta la experta, el 95% de nuestros pensamientos, emociones y procesos que influyen en la conducta de compra ocurren de forma inconsciente. Y para reforzar esto, los estímulos de la Navidad (luces, música, decoraciones, reuniones familiares) nos conectan con recuerdos de la infancia. Así pues, mientras que algunas personas pueden reconocer que sus hábitos de compra están influidos por experiencias de la infancia, muchas otras no tienen conciencia de esto.

Entonces, en Navidad la memoria emocional, la necesidad de pertenecer y la presión social son los verdaderos factores que están influyendo en la toma de decisiones de consumo. Ellos son quienes están eligiendo el regalo. A veces la culpa y la idea de recompensa por el tiempo que no estuvimos; o el enojo por lo que no tuvimos de niños; o la competencia frente al familiar que tiene más dinero y, desde un lugar narcisista, quiere destacarse sin pensar en el niño. Así es como muchas veces “terminamos comprando para aliviar el malestar propio o de un recuerdo de la infancia, y no para responder a las necesidades reales del hijo/a que tenemos enfrente”, sentencia la experta.

Regalarle al niño o niña que fuimos no es mirar al niño o niña que tenemos enfrente, que es una persona diferente, en un mundo bien distinto, con otras necesidades, otros gustos, otras realidades.

Los regalos, aunque sean objetos, deben estar conectados con valores emocionales y no con valores materiales. “El cerebro del niño no va a recordar cuántos regalos había bajo el árbol, sino cómo se sintió: visto, acompañado, escuchado… o no”, dice Musitelli.

Por tanto, hagamos la pregunta: ¿por qué estoy comprando este regalo?

Selección semanal
Fútbol

Uruguay ya tiene calendario para el Mundial 2026: dos partidos en Miami y cierre decisivo en México

Por Redacción Búsqueda
Sindical

MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

Por Martín Mocoroa
Fútbol Uruguayo

Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

Por Juan Francisco Pittaluga
Gestión de gobierno

Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

Por Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

Mercedes Lalanne.

Vivir de la Navidad: 6 emprendimientos que tienen como zafra el último mes del año

Por Patricia Mántaras de la Orden
Guía para comprar lento y original en estas fiestas en Montevideo

Guía para comprar lento y original en estas fiestas en Montevideo

Por  Sofía Miranda Montero  y Guillermina Servian
Las emociones que hay detrás de las compras de Navidad que el marketing conoce muy bien

Las emociones que hay detrás de las compras de Navidad que el marketing conoce muy bien

Por Federica Chiarino Vanrell
Varias panaderías uruguayas están logrando que el pan dulce sume nuevos adeptos con el uso de ingredientes originales.

6 versiones originales de pan dulce para esta Navidad

Por María Inés Fiordelmondo Blaires