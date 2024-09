Las ‘apps’ de citas están en decadencia y ahora hay ‘match’ en el supermercado

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NACHO PLA (@nachopla12)

Podríamos decir que esta es una mera estrategia comercial, pero sabemos que no habría prosperado si no hubiera algo de realidad en todo el asunto y si no dejara al descubierto el gran hueco que quedó en la vida cada vez menos social de las personas: el verse “cara a cara”, no con un fin comercial (comer en un restaurante, un cine, una plaza de comidas), sino por el puro gusto de verse y conocerse. Una vida social que fue completamente engullida por el desarrollo tecnológico y la vida de consumo, ambos potenciados y acelerados por las prohibiciones de la “pandemia” y que parecen haber transformado y limitado para siempre la forma en que las personas viven en sociedad y se encuentran (si pensamos en clásicas historias de amor literarias como Anna Karenina o Romeo y Julieta, sus protagonistas se conocieron en fiestas sociales).