Organizado por Kate Middleton, el concierto de villancicos de Londres tuvo como protagonista a Kate Winslet

El concierto navideño de Londres, Together at Christmas, solo significa una cosa: la Navidad está muy cerca. Kate Middleton, organizadora de esta celebración, llegó a la abadía de Westminster con un abrigo verde de Catherine Walker que ha usado en varias ocasiones, con cuello de piel sintética y botas negras de Ralph Lauren. La acompañaron William y sus hijos George, Charlotte y Louis. Una vez en la abadía, Middleton se encontró con la actriz Kate Winslet, una de las protagonistas de esta ceremonia, ya que estuvo a cargo de una de las principales lecturas del programa. La británica llegó al concierto de villancicos tras participar del estreno mundial de Adiós, June, película en la que se dio el gusto de trabajar junto con su hijo, Joe Anders.
Como embajadora de la King’s Foundation, Winslet asistió en junio a una recepción en el palacio Buckingham, donde conversó con el rey Charles III y se encontró con Meryl Streep y David Beckham. Esta vez, la protagonista de Titanic lució un elegante conjunto de chaqueta y pantalón rojo combinado con una camisa blanca, y fue recibida por la princesa de Gales con un afectuoso saludo. Las cámaras captaron la cercanía y complicidad entre ellas.
Aunque fue la invitada estelar, Winslet no fue la única celebridad que asistió al famoso concierto. También fueron la actriz Hannah Waddingham, conocida por la serie Ted Lasso, y el actor canadiense Eugene Levy, entre otros.
Este año, la temática del concierto fue “el amor en todas sus formas”. La casa real emitió un comunicado que detalló el trasfondo de esta particular oda al amor: “El servicio reunirá a las personas para celebrar el amor en todas sus formas: el amor familiar, el que nace de la amistad, el que surge en las comunidades o incluso el que puede surgir en encuentros fortuitos con desconocidos. En un mundo que a menudo parece fracturado, el amor es la fuerza capaz de reconectarnos a todos, más allá de generaciones, culturas y religiones”.
A medida que fueron llegando a la iglesia, los invitados recibieron un mensaje escrito por la propia Kate Middleton: “Gracias por unirse a este servicio de villancicos. En esencia, la Navidad habla del amor que se manifiesta de las maneras más sencillas y humanas. No en gestos sentimentales ni grandilocuentes, sino en gestos tiernos. Un momento de escucha, una palabra de consuelo, una conversación amistosa, una mano amiga, la presencia. La Navidad es una época que nos recuerda cuán profundamente están entrelazadas nuestras vidas (…). Este servicio de villancicos ofrece un momento de unión colectiva, una oportunidad para celebrar el espíritu de comunidad y servicio, y para honrar los lazos visibles e invisibles que nos unen a todos”, decía el texto.