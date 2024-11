Qué exposiciones visitar en París

Con un menú museológico tan extenso, y que cubre casi todos los barrios de la ciudad, puede resultar una tarea difícil elegir qué exhibiciones visitar durante un viaje de pocos días por París . Si bien el Museo del Louvre, sus vecinos Orsay y Museo de la Orangerie, y el también famoso Museo Rodin son sin duda referentes de la escena cultural parisina, no dejan de ser la punta del iceberg de lo que ofrece la capital francesa.

Cinco exhibiciones abiertas en este otoño-invierno europeo invitan a sumergirse en la historia de los bordados franceses de Maison Lesage, la trayectoria de la brasileña Tarsila do Amaral y de la fotógrafa Tina Barney, descubrir el diálogo creativo entre un diseñador de mobiliario japonés y un diseñador de moda tunesino, o entre el arte clásico y el urbano.

Petit Palais: We Are Here

DFACE-WE ARE HERE_ParisMu copia.jpg

Curada por Annick Lemoine, directora del Museo de Bellas Artes Petit Palais, y Mehdi Ben Cheikh, director de la Galerie Itinerrance, Petit Palais: We Are Here reúne a 13 reconocidos artistas callejeros, entre los que se encuentran Shepard Fairey, DFace, Seth, Cleon Peterson, Swoon, Vhils, Add Fuel y Conor Harrington. Estos se encargaron de intervenir el espacio del museo y sus colecciones permanentes con instalaciones contemporáneas, creando un diálogo entre el arte urbano y el patrimonio cultural de París.