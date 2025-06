Un subsidio polémico

En efecto, como jurista me cuesta muchísimo comprender los argumentos esgrimidos por los representantes blancos y colorados que votaron a favor en dicho órgano de contralor. Pablo Caram fue condenado en 2023, tras un acuerdo con Fiscalía, por “omisión de denunciar un delito” cometido por un funcionario bajo su jerarquía. La pena que se le impuso fue de 14 meses de prisión con libertad a prueba, lo que indica claramente que no se trató de una falta menor o de una mera infracción administrativa. Hablamos de un jerarca que, en el ejercicio de sus funciones, omitió actuar ante hechos delictivos, evidenciando una actitud que socava uno de los pilares esenciales de la gestión pública: la integridad institucional. Por cierto, esto no se trata de un simple dato judicial, sino que evoca la forma en que se ejerció el poder en el departamento de Artigas y la forma en que seguramente se ejerce en otras tantas dependencias estatales.

Desde el punto de vista estrictamente legal, es cierto que “podrían existir” argumentos para amparar la decisión del tribunal porque la Ley 20.358, que excluye expresamente del subsidio a quienes hayan sido formalizados o condenados por delitos contra la administración pública o relacionados con la corrupción, entró en vigencia después de la condena de Caram.

También es cierto que el delito por el cual fue condenado —omisión de denuncia de funcionario público— se ubica dentro del elenco de aquellos que atentan contra la administración de justicia, porque ese es el bien jurídico tutelado y no, técnicamente, contra la administración pública o relacionados a corrupción.

Dicho esto, no menos cierto es que el silencio de Caram no fue inocuo, muy por el contrario, fue funcional a una red de favores, acomodos y pagos indebidos que beneficiaron directamente a su entorno familiar. Además, esa omisión encaja perfectamente en la definición legal de corrupción prevista en el artículo 3 de la Ley 17.060: “El uso indebido de la función pública para obtener un provecho económico para sí o para un tercero, haya o no perjuicio para el Estado”. Hablando pronto y mal, aunque no haya “metido la mano en la lata”, dejó que la metieran. Y en política —como en derecho— permitir el delito puede ser tan grave como cometerlo. El Código Penal uruguayo contempla desde hace décadas delitos que forman parte de la corrupción estructural del Estado, como el peculado, el abuso de funciones y, justamente, la omisión de denunciar delitos. Más acá en el tiempo, la Ley 19.823 (Código de Ética en la Función Pública) viene a educar sobre, y los refuerza, los tan decaídos principios éticos del funcionario, así como los valores que hacen fuerte a cada organización. Siempre, partiendo del precepto moral y patriótico: que “los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política”, que “el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario” y que deben servir con imparcialidad al interés general, trascendiendo los intereses personales. La legalidad no siempre equivale a la legitimidad. En este caso, la legalidad se ha invocado —quizás con excesivo formalismo— por los integrantes del Tribunal de Cuentas que se pronunciaron y votaron a favor del cobro para justificar una decisión que, desde una perspectiva ética republicana, resulta profundamente cuestionable. La ciudadanía no solo evalúa y juzga conforme a la letra fría de la ley, sino también en función de los símbolos, los mensajes y los valores que transmiten las instituciones.

Un subsidio estatal a un jerarca condenado, por más tecnicismos que lo respalden y le permitan el cobro, envía un pésimo mensaje en tiempos que cada vez más se caracterizan por una creciente desconfianza hacia lo político. Más aún, el hecho de que la resolución del tribunal se haya aprobado con los votos de los ministros blancos y colorados y con la oposición firme de los representantes del Frente Amplio refuerza la impresión de que la política partidaria interfiere y prevalece con lo que debería ser una decisión de principios. Cuando la ética pública se convierte en rehén de mayorías circunstanciales, la democracia pierde su fuerza moral.

Ahora, más allá de la discusión legal y enfocándonos en el ciudadano común —su vida y su sentir—, exige que como sociedad reflexionemos y cuestionemos: ¿es razonable que el Estado “premie económicamente” a un jerarca que admitió haber encubierto delitos?; ¿dónde queda el valor ejemplarizante que debería tener la punición ante la mala praxis pública?; ¿qué puede pensar sobre el hecho, un/a jefe/a de familia honesto/a que para sobrevivir dignamente o buscar una superación personal y familiar encara dos empleos y no le hace asco a alguna changa cuando se cuadra? Y lo que es peor, ¿qué puede sentir sino aversión a la política y al político? Todo funcionario público tiene el deber de actuar con probidad, y cuando esa obligación se incumple gravemente no puede haber recompensa, lo que debe haber es castigo. Este caso debe alertar a los legisladores. Es momento de revisar las deficiencias del marco normativo vigente para subsanar los errores u horrores de leyes existentes, corregir las ambigüedades o directamente legislar con mayor claridad sobre los criterios que deben regir la aplicación de subsidios económicos como este, creado por un acto institucional en 1979, pero que ningún legislador, más allá de lo teórico, desde la restauración democrática en 1985 a la fecha, se ha pronunciado a favor de su eliminación.

Una república sana y robusta no se construye únicamente con leyes; también requiere probidad y convicciones para hacerlas cumplir. Por tanto, quien falla gravemente en el ejercicio del cargo público que ostenta y es condenado por hechos que ocurrieron en la repartición a su cargo no puede ser premiado con fondos del erario público. Fondos aportados compulsivamente por Juan, Pedro y María. Hacerlo es insultar la inteligencia del ciudadano y del contribuyente honesto, además de traicionar el concepto mismo de ética pública.

Si naturalizamos que la corrupción, o su encubrimiento, puede ser premiada con subsidios, salvando las diferencias, estaremos subsidiando también nuestra propia decadencia institucional. Sería aceptar el “vale todo” en el repugnante merengue de la judicialización de la política o la politización de la Justicia…

Dr. Efraín Maciel Baraibar