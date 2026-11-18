La señora tenía 80 años y había dejado de tener relaciones sexuales décadas atrás, cuando enviudó. Siempre activa y culta, acudió a la consulta cuando notó síntomas de deterioro cognitivo acompañados de dolor de cabeza. A su neurólogo, entre tantos otros estudios, se le ocurrió solicitar uno de sífilis. “¿Para qué?”, reclamó ella, creyéndolo innecesario dada su nula actividad sexual. La prueba no solo indicó que tenía la infección activa, sino que había llegado a una etapa avanzada tras años de evolución, lo que había provocado su deterioro cognitivo. “Nadie hasta ese momento le había pedido el test”, cuenta Vivian Dufau, médica sexóloga y coordinadora de la Unidad Sexual de la Administración de los Servicios de Salud del Estado en el Hospital Pasteur, quien recibió a esta paciente días atrás.

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La palabra sífilis suena vetusta, casi a novelas ambientadas a principios del siglo pasado. Pero esta infección de transmisión sexual no solo sigue entre nosotros, sino que aumenta de forma acelerada en todo el mundo, con una proporción especialmente alta en la región.

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En Uruguay, la sífilis ya es un serio problema de salud pública. Entre 2018 y 2025, los casos detectados pasaron de 2.456 a 5.967 y este año, aun antes de terminar, ya se detectaron 6.635 casos de sífilis en el país, más que en todo el 2025. Por si fuera poco, los especialistas advierten que la cantidad real podría ser todavía mucho mayor, ya que se trata de una enfermedad que —como se observa en el caso de la señora de 80 años— tiende a ser silenciosa.

La sífilis es prevenible: usando preservativo, tanto externo (para el pene) como interno, (para la vagina) en cualquier contacto sexual, genital u oral se garantiza la protección ante esta infección. Para diagnosticarla, en tanto, alcanza con hacerse un estudio de sangre o el test rápido, gratuito en la mayoría de los casos, o de muy bajo costo (según la cobertura médica). El rápido es una pequeña punción en el dedo de la que se obtiene una gotita de sangre. El resultado queda pronto en unos 15 minutos.

Es prevenible, de diagnóstico sencillo y, en caso de contraerla, también es curable desde la década de los 40 gracias a la inyección de penicilina, más conocida como Benzetacil. Antes de eso, algunas de sus víctimas fueron Charles Baudelaire, Robert Schumann, León Tolstói, Al Capone, y se sospecha que las crisis mentales de Vincent van Gogh fueron provocadas por una sífilis sin diagnosticar.

Lo llamativo, entonces, es este aumento sostenido en los casos a pesar de que existen las herramientas para controlar la enfermedad. “Podemos erradicar la sífilis. Sin embargo, está aumentando, en el mundo y en Uruguay”, subraya Claudia Torrado, ginecóloga en el Hospital Británico y Medicina Personalizada (MP) e integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad de Ginecología del Uruguay.

En Uruguay, la sífilis ya es un serio problema de salud pública. Entre 2018 y 2025, los casos detectados pasaron de 2.456 a 5.967 y este año, aun antes de terminar, ya se detectaron 6.635 casos de sífilis en el país, más que en todo el 2025.

Y lo más preocupante es que el crecimiento de la sífilis también está alcanzando a los nacimientos. “Es una vergüenza para el país que hoy nazcan niños con sífilis”, declaró hace unos días la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, en rueda de prensa, antes de asegurar que la prevención de sífilis congénita —o sea, de la transmisión al hijo durante el embarazo— es una prioridad de su administración. En 2024, seis de cada 1.000 niños nacieron con sífilis, mientras que la cifra esperada por la Organización Panamericana de la Salud es de 0,5 por cada 1.000.

Que un niño nazca con sífilis es apenas la punta del iceberg: evidencia que detrás hubo toda una cadena de transmisión previa, posiblemente con infecciones sin diagnosticar ni tratar y, por ende, un caldo de cultivo para la propagación de la enfermedad. A esto se refiere Susana Cabrera, médica infectóloga, responsable desde el año 2011 del Área de Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud Pública (MSP). “Esta persona embarazada está en un contexto. Hay contactos (en su entorno) con sífilis. Es la advertencia de que es realmente un tema mucho más generalizado”, subraya.

Tan contagiosa como silenciosa

Salvando las diferencias, su propagación recuerda, en parte, a la del conocido Covid-19. Por lo general, todo empieza con un contacto sexual sin protección, oral, genital o anal. Puede que la pareja sexual en cuestión no tenga ningún síntoma visible y que a ninguno se le cruce por la cabeza que en medio de ese encuentro hay un tercero en discordia llamado sífilis, muy hábil para seguir propagándose sin que nadie lo note.

Una vez que la bacteria Treponema pallidum entra al organismo, produce una primera úlcera, “un agujerito milimétrico, indoloro”, llamado chancro, que en buena parte de los casos no es visible, dice Dufau: “Podría ser visible si esa lesión le sale en la cabeza del glande. Pero en nosotras, que tenemos vagina, el agujerito aparece adentro y no duele, no pica”.

Para Cabrera “eso ya es un tema”, ya que si la úlcera, que es indolora, se localiza de forma intravaginal o intrarrectal, adentro de la boca o en cualquier lugar no visible “esa persona no se va a ver la lesión y no va a consultar”.

La pequeña úlcera permanece en el cuerpo durante dos o tres semanas. Luego, desaparece por completo. La sífilis, sin embargo, queda en el organismo.

Semanas después, ya en una fase secundaria, pueden aparecer síntomas como cansancio, fiebre, dolor de cabeza o malestar, que pueden confundirse con los de una gripe. Otros síntomas pueden ser ganglios inflamados, erupciones cutáneas, caída del pelo. Pero todos ellos también desaparecen de forma espontánea, aunque la bacteria siga en la sangre.

Cabrera señala que incluso los médicos pueden confundir estos síntomas con alergias u otras enfermedades. “Muchas veces no están alerta. Por eso es tan importante decir lo que está pasando, porque los propios equipos de los profesionales tenemos que estar sospechando y diciendo: ‘¿Sabés qué?, vamos a hacerte el test’”. En la misma línea, Torrado, ginecóloga, alienta a todos los médicos a “estar entrenados y atentos, a pensar en la enfermedad”, y ofrecer test de sífilis a todos los que hayan tenido contactos sexuales sin protección.

Luego de la fase secundaria se pasa a la etapa latente. Como el nombre lo indica, en esta fase no se presentan síntomas ni otras manifestaciones, por lo que la enfermedad suele diagnosticarse al cambiar un carnet de salud, o si se pide el estudio de sífilis en un chequeo de rutina o en chequeos prenatales en embarazadas.

De no hacerse una prueba, la infección puede pasar inadvertida durante años, incluso décadas. Si no se trata, termina provocando complicaciones graves que pueden afectar el sistema nervioso, el corazón y otros órganos, como ocurrió con la paciente de 80 años. “Nosotros estamos viendo casos avanzados de sífilis, con afectación a nivel neurológico, óseo, cardíaco, en personas que llevaban muchos años con la enfermedad y nunca se habían hecho la prueba”, advierte Cabrera.

Por eso, tanto Cabrera como Dufau insisten en la idea de rutinizar los testeos de sífilis en adolescentes, jóvenes, adultos y hasta en adultos mayores, sin importar si hace años que no se mantienen relaciones sexuales sin protección, o si se tiene una pareja estable. “Incluso en situaciones de personas que no se autoevalúan en riesgo es una buena práctica hacerse los estudios de sífilis. Ninguna de estas infecciones va a venir con un cartel en la cara de la persona; hay que incorporarlo como una cuestión de autocuidado”, dice Cabrera. Por otro lado, Dufau apunta que es corriente encontrarse con pacientes que se resisten a realizarse estos estudios bajo el argumento de que tienen una misma pareja estable hace décadas, aunque en muchos de estos casos se detecta sífilis.

De momento, los únicos chequeos rutinarios y obligatorios de sífilis se aplican en mujeres embarazadas, en los tres trimestres de embarazo. “Son una gran oportunidad de testeo sin necesidad de que haya síntomas”, dice Cabrera. En el caso de las gestantes, de no detectar la sífilis a tiempo se corre el riesgo de aborto, nacimiento prematuro, óbito fetal o sífilis congénita, que suele provocar daños a nivel ocular y del sistema nervioso central.

Diagnosticada a tiempo, la sífilis se cura, aunque no produce inmunidad; o sea, una misma persona puede infectarse muchas veces.

Desde el momento en que se diagnostica es tan importante tratarla como testear a las parejas sexuales de las personas infectadas, de modo que no sigan transmitiendo la enfermedad, dice Cabrera. Algo así como testear a la “burbuja” sexual. Otra similitud con el famoso Covid. “Cuando hacemos un diagnóstico, ponemos mucho énfasis en la importancia de informar a los contactos. Es importante sacarse la vergüenza que rodea a todo lo que son las infecciones de transmisión sexual (ITS), porque si no cortamos la cadena de transmisión, seguimos en un loop”, enfatiza Cabrera.

¿Qué está pasando?

La tasa de incidencia de sífilis en Uruguay en 2026 es de 190 personas cada 100.000 habitantes, con una mayoría de casos notificados entre los 15 y los 29 años. Dentro de ese rango etario, las mujeres son las más afectadas. Cabrera infiere que esto puede estar relacionado con los test obligatorios en embarazos, así como con el hecho de que las mujeres suelen tener más contacto con el sistema de salud. La sífilis es, también, una enfermedad que abarca todos los sectores socioeconómicos, aunque los más vulnerables son los más afectados a la hora de acceder al diagnóstico y al tratamiento.

Cuantitativamente, el panorama está claro. No obstante, fuera de los números se abren muchas interrogantes. En ese espacio entra la perspectiva de Juan José Meré, asesor en VIH del Fondo de Población de las Naciones Unidas. “La información sobre lo que pasa con la sífilis está, pero no está lo que la está produciendo, que son las prácticas de las personas; son las primeras que deberían indagarse, a pesar de que son estudios costosos. Pero son una inversión para generar evidencia en la salud”, apunta.

De todos modos, una explicación respaldada en evidencia está en el bajo uso del preservativo, el elemento clave en la prevención de esta ITS y cuyo uso efectivo oscila entre el 40% y el 50%, apunta Meré. Según datos del Centro de Farmacias, la venta de preservativos en estos lugares disminuyó un 15%, con casos de descensos puntuales de un 28%.

Detrás de este uso cada vez más bajo operan unos cuantos factores. En primer lugar, Meré subraya que para comprender el fenómeno hay que “correrse de ese espacio mágico” de la lógica racional en las relaciones sexuales y afectivas. “Esa lógica racional, en la cual la persona recibe información, la procesa y toma la decisión para evitar riesgos y obtener beneficios, en el mundo real no pasa. Es una ficción teórica, porque las relaciones sexuales y afectivas están atravesadas por emociones, sentimientos, intereses. Juegan demasiadas cosas”. Entre ellas, señala las “relaciones desiguales de género” y las limitaciones que tienen las adolescentes y jóvenes “para negociar el uso del condón”, dice. En esa negociación, agrega, “los varones, embutidos de su masculinidad tradicional, buscan excusas frente a la negociación de uso o no del condón”, a lo que se suma que, en general, “se creen invencibles, que no tienen nada y van para adelante” en detrimento de su propia salud y la de su pareja sexual o afectiva. “Esta trama de condiciones, de factores, tiene que ser reconocida en el momento en que se hace una comunicación de prevención de las ITS desde una perspectiva de derechos y de salud pública”, indica.

Más allá de esto, las fuentes consultadas hacen referencia a la importancia de la educación sexual desde la más temprana infancia, lo que debería incluir el contacto con preservativos. “Tienen que conocer los beneficios, tocarlos, ver las formas en que las mujeres logran autonomía y cómo los varones pueden pensar en una relación que puede ser mutuamente saludable y responsable”, sostiene Meré. Del mismo modo, remarca que los preservativos gratuitos deberían estar desmedicalizados. “No es posible seguir pasando por esa etapa en la que los jóvenes tienen que ir a ver al médico para que les haga la receta de larga duración”.

En este sentido, Cabrera cuenta que desde el MSP se está trabajando con los prestadores de salud para liberar el acceso a los preservativos y que no haya necesidad de receta.

Dufau, por su parte, añade que una buena práctica para los varones —quienes aprenden erróneamente que el preservativo aprieta o interrumpe el encuentro— está en inculcar la incorporación de preservativos desde la masturbación, antes de que empiecen a tener encuentros sexuales. “Que ya empiecen a hacerlo con condón, para que el cerebro entienda que logra tener placer, que no le va a apretar”.

Cambiar el miedo por respeto y cuidado

Esta falta de cuidados también se ve influida por una baja en la percepción del riesgo, sobre todo en las nuevas generaciones.

Para Claudia Torrado, del Hospital Británico y MP, las personas tienen cada vez menos miedo a esta enfermedad. “Creen que no existe, o que se trata y no pasa nada”, subraya. Coincide Dufau: “¿Y si me contagio de sífilis qué? Tengo tratamiento, es un Benzetacil o tres, y listo”, dice que piensan muchos de los pacientes. Para Meré, la baja en la percepción del riesgo está asociada al hecho de que las infecciones de transmisión sexual “han perdido centralidad”. “La percepción del riesgo está presente cuando se generan conversaciones, actividades, movimientos que informan. Pero esto no está pasando. Que baje la percepción de riesgo es lo esperado cuando no existe lo previo”.

Una explicación respaldada en evidencia está en el bajo uso del preservativo, el elemento clave en la prevención de esta ITS y cuyo uso efectivo oscila entre el 40% y el 50%, apunta Meré. Según datos del Centro de Farmacias, la venta de preservativos en estos lugares disminuyó un 15%, con casos de descensos puntuales de un 28%.

En ese sentido, tanto Dufau como Meré y Cabrera plantean la dificultad —o las fallas— a la hora de llegar a las nuevas generaciones. “Estamos llegando tarde porque estamos errando en la forma de llegarles. Estamos diciendo: cuidate, cuidate, usá forro. No lo hacen. Al menos no de la forma en que lo están aprendiendo”, alerta Dufau, y sugiere apuntar el discurso, al menos de momento, a la importancia de testearse.

Para Cabrera, por su parte, las campañas de prevención de la sífilis no se basan en el miedo, ya que es una enfermedad curable, sino en el cuidado y la protección. Estos discursos “no llaman mucho la atención” de los jóvenes, se aventura a afirmar. Es por eso que se está trabajando en estrategias de comunicación que involucren a los más jóvenes y se transmitan a su propia manera.

A esto se le suma que la información sobre prevención es escasa en los espacios donde interactúan los jóvenes, como TikTok e Instagram, apunta Meré. “Hay que llegar al espacio significativo con mensajes creativos, cortos, concretos y poderosos”, plantea. De lo contrario, el riesgo está en seguir produciendo información que no llegará a la población objetivo.

Dufau habla de erotizar el uso de preservativo. Sin este paso, no alcanzará con repartir de a cientos de condones de forma gratuita. Meré, por su parte, invita a ampliar la mirada y entender que quien mantiene relaciones sexuales protegido de la sífilis, la gonorrea, el VIH, los embarazos no planificados, entre otras enfermedades, abre espacio en su cabeza y estructura emocional para simplemente disfrutar. Se libera de estas preocupaciones y, de paso, está teniendo un gesto de cuidado mutuo.

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El preservativo que empodera a las mujeres

A diferencia del condón para pene, el preservativo interno, para la vagina, se puede colocar dentro de la vagina varias horas antes de mantener relaciones sexuales, dejando su aro externo por fuera y cubriendo parte de la vulva. Ni siquiera es necesario retirarlo para orinar. Para Juan José Meré, asesor de VIH de UNFPA, esto brinda autonomía a las mujeres, ya que les permite asumir un papel activo en su protección de las ITS y depender menos de la “desgastante” negociación con una potencial pareja sexual. Es por esto que tanto Meré como Dufau consideran fundamental darlo a conocer desde la educación sexual, para que se aprenda a incorporarlo y a erotizar su uso.