El cambio de pasaportes

Recientemente se ha planteado con intensidad la discusión acerca de las modificaciones a los pasaportes. Esta ha estado minada de desconocimiento, mala intención y actitudes que son poco republicanas. El Gobierno dio marcha atrás a una medida totalmente correcta y conforme a las normativas internacionalmente aceptadas.

En primer lugar, corresponde una muy acotada contextualización: nuestro país, como la gran mayoría de los Estados de las Naciones Unidas, forma parte de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), uno de los instrumentos del derecho internacional público, de la rama del derecho aeronáutico. Este organismo tiene una función cuasi legislativa, normativa y jurisdiccional. En el marco de esta organización es que emanan diversas normas relativas a las condiciones en las que deben figurar los datos en la ZLM (zona de lectura manual) y la ZLE (zona de lectura electrónica) en los pasaportes. Para ninguno de estos dos casos, en la normativa vigente, se exige como requisito que figure el lugar de nacimiento del portador del pasaporte.

Por otro lado, tampoco hay restricciones firmes con relación al otro campo que modificó el Gobierno: en el apartado “nacionalidad”, según las recomendaciones que la propia OACI formuló, no debe inscribirse el lugar de nacimiento del portador del documento. Allí se abre un debate conceptual que no viene al caso: ¿qué entendemos por nacionalidad? Lo cierto es que, en la mayoría de los Estados miembros, la frontera entre los conceptos de nacionalidad y ciudadanía es por lo menos difusa o, mejor dicho, se manejan prácticamente como sinónimos. En algunos casos, se realizan aclaraciones (v.g. “British Citizen” o “Paraguayo legalizado”), aunque eso no se desprende de ninguna fuente normativa.

En definitiva, un cambio orientado a eliminar una emergente discriminación a los ciudadanos legales uruguayos (que se topan con numerosos problemas en aeropuertos internacionales por portar un pasaporte de carátula uruguaya y figurar en el campo “nacionalidad” un país distinto), suscitó una serie de reclamaciones y cruces políticos insólitos. Más considerando que se realizó en total conformidad a las normas vigentes. Lo que afirmó el canciller Lubetkin sobre la no existencia de rechazos en aeropuertos, no ha sido rebatido. El único “incidente” fue la demora en la aprobación para visas de larga estadía en tres países, de entre los casi 200 que existen en el mundo.