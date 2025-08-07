  • Cotizaciones
    jueves 07 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El cambio de pasaportes

    Sr. director:

    Recientemente se ha planteado con intensidad la discusión acerca de las modificaciones a los pasaportes. Esta ha estado minada de desconocimiento, mala intención y actitudes que son poco republicanas. El Gobierno dio marcha atrás a una medida totalmente correcta y conforme a las normativas internacionalmente aceptadas.

    Leé además

    Haroldo C. Saxlund

    El impuesto a los ricos y la vivienda
    Mg. Camila Hergatacorzian

    Las bibliotecas

    En primer lugar, corresponde una muy acotada contextualización: nuestro país, como la gran mayoría de los Estados de las Naciones Unidas, forma parte de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), uno de los instrumentos del derecho internacional público, de la rama del derecho aeronáutico. Este organismo tiene una función cuasi legislativa, normativa y jurisdiccional. En el marco de esta organización es que emanan diversas normas relativas a las condiciones en las que deben figurar los datos en la ZLM (zona de lectura manual) y la ZLE (zona de lectura electrónica) en los pasaportes. Para ninguno de estos dos casos, en la normativa vigente, se exige como requisito que figure el lugar de nacimiento del portador del pasaporte.

    Por otro lado, tampoco hay restricciones firmes con relación al otro campo que modificó el Gobierno: en el apartado “nacionalidad”, según las recomendaciones que la propia OACI formuló, no debe inscribirse el lugar de nacimiento del portador del documento. Allí se abre un debate conceptual que no viene al caso: ¿qué entendemos por nacionalidad? Lo cierto es que, en la mayoría de los Estados miembros, la frontera entre los conceptos de nacionalidad y ciudadanía es por lo menos difusa o, mejor dicho, se manejan prácticamente como sinónimos. En algunos casos, se realizan aclaraciones (v.g. “British Citizen” o “Paraguayo legalizado”), aunque eso no se desprende de ninguna fuente normativa.

    En definitiva, un cambio orientado a eliminar una emergente discriminación a los ciudadanos legales uruguayos (que se topan con numerosos problemas en aeropuertos internacionales por portar un pasaporte de carátula uruguaya y figurar en el campo “nacionalidad” un país distinto), suscitó una serie de reclamaciones y cruces políticos insólitos. Más considerando que se realizó en total conformidad a las normas vigentes. Lo que afirmó el canciller Lubetkin sobre la no existencia de rechazos en aeropuertos, no ha sido rebatido. El único “incidente” fue la demora en la aprobación para visas de larga estadía en tres países, de entre los casi 200 que existen en el mundo.

    Es entendible la ansiedad de algunos estudiantes, y de una oposición que no encuentra de dónde agarrarse. Pero buscar responsabilidad en el canciller o pedir una renuncia por un cambio totalmente prudente, es pecar de ignorante o mal intencionado. Y también es ignorar la plenitud de la soberanía nacional para resolver las formas de identificar a los ciudadanos orientales.

    Manuel Nogueira

    Selección semanal
    Del Ejecutivo al Parlamento

    Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

    Por Nicolás Delgado
    Impuestos

    La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

    Por Redacción Búsqueda
    Israel

    Uruguay considera un “imperativo moral” denunciar las “evidentes” violaciones de Israel al derecho internacional

    Por Guillermo Draper
    Pasaportes

    El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El gobierno aspira a que empresarios y trabajadores cierren acuerdos en un máximo de 90 días

    Comenzaron los Consejos de Salarios; mayoría de los grupos “madre” fueron convocados

    Por Redacción Búsqueda
    Simposio Libertad de expresión, desinformación y regulación. Desafíos y caminos posibles para Uruguay y la región, organizado por Búsqueda
    Video

    Uruguay avanza en una agenda digital que aborda la desinformación y propone reglas para la inteligencia artificial

    Por José Frugoni
    Guillermo Tolosa, presidente del BCU

    Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

    Por Ismael Grau
    Apenas 57,4% de los bebés en Uruguay son alimentados solo con leche materna hasta los seis meses

    Apenas 57,4% de los bebés en Uruguay son alimentados solo con leche materna hasta los seis meses

    Por Federica Chiarino Vanrell