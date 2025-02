La carta publicada en la pasada edición de Búsqueda bajo el título “El diputado Gustavo Salle” es una oda al cinismo, un tributo al servilismo mediático, un intento fallido de ridiculizar al único hombre que se atreve a señalar con nombre y apellido a los responsables de la decadencia nacional. El único que se planta frente a los corruptos de siempre, el único que no le rinde pleitesía al Nuevo Orden Mundial, el único que no se inclina ante la dictadura de los burócratas globales.

Porque ahí está la clave de todo esto: miedo. Miedo a que la gente despierte. Miedo a que empiece a cuestionar a los intocables de siempre. Miedo a que un político que no se arrodilla ante el sistema arrastre consigo a miles de uruguayos que ya no creen en las mentiras del relato oficial.

La misiva intenta ridiculizar su cruzada. Claro, porque es más fácil burlarse que refutar. Es más cómodo recurrir a la ironía barata que responder con argumentos. Se ríen de las denuncias sobre el globalismo, sobre la injerencia de organismos internacionales, sobre la connivencia entre narcotráfico y política. Se burlan porque no pueden contradecirlo. Porque saben que tiene razón. Y cuando no pueden debatir solo les queda el escarnio.

Nos dicen que Salle “divide el mundo en un bien puro y un mal absoluto”. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer cuando la podredumbre es total? ¿Qué otra postura podemos tomar cuando la corrupción es el sistema? No estamos ante simples matices, estamos ante una estructura diseñada para someter a los ciudadanos a los intereses de una élite que opera a espaldas del pueblo. Aquí no hay grises. Hay patria o colonia. Soberanía o entrega. Libertad o esclavitud.

Salle, con su denuncia constante, con su valentía implacable, les recuerda a los acomodados del poder que no nos engañan más. ¿Les molesta? ¿Les incomoda? Claro que sí. Porque no es un político de cotillón, de esos que critican con la boca chica mientras pactan en las sombras. No, Salle va al hueso. Salle no negocia con el enemigo.

Nos dicen que “levantar la voz no es tener razón”. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que las grandes verdades siempre incomodan a los poderosos. A Galileo lo llamaron loco por decir que la Tierra giraba alrededor del sol. A los que denunciaban el espionaje masivo de las agencias internacionales los tildaban de paranoicos, hasta que Snowden lo confirmó con pruebas. La verdad siempre empieza siendo ridiculizada, luego combatida y finalmente aceptada.

Por eso los vemos tan nerviosos. Porque ya pasaron de la burla a la agresión directa. Porque ya no pueden ignorarlo. Porque la gente está escuchando. Porque cada vez más uruguayos entienden que la política tradicional no ofrece soluciones, sino más de lo mismo. Porque mientras los “serios” de la política negocian con el Fondo Monetario Internacional, con las multinacionales que saquean el país, con la casta de siempre, Salle denuncia, nombra, expone.

Y claro, el opinólogo de turno nos dice que “Uruguay merece un debate serio”. Pero, ¿qué es “serio” según ellos? ¿Seguir tolerando la impunidad? ¿Seguir permitiendo que el país sea un botín de guerra entre los mismos de siempre? ¿Serio es mirar para el costado mientras nos despojan de nuestros derechos? No, gracias. Esa “seriedad” es la que nos trajo hasta este desastre. Prefiero mil veces la valentía de un hombre que grita verdades incómodas a la supuesta “mesura” de los cómplices del sistema.

El artículo concluye con una sentencia que confirma su verdadero propósito: “los cambios no se logran con fantasías”. ¿Fantasías? Fantasía es creer que este sistema puede reformarse desde adentro. Fantasía es pensar que los partidos tradicionales van a hacer algo distinto a seguir despojando. Fantasía es creer que el narcotráfico no está enquistado en las estructuras de poder. Lo que Salle hace no es fantasía: es denuncia, es verdad, es resistencia.

Nos acusan de ser seguidores ciegos, de creernos un cuento épico. No, señor. No seguimos un cuento. Seguimos a un hombre que dice lo que nadie se anima a decir. Seguimos a un político que no está comprado. Seguimos a alguien que no teme enfrentarse al monstruo del poder. Si eso les asusta, bien. Porque su tiempo se está acabando.

Un uruguayo que no se arrodilla ante nadie