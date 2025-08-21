  • Cotizaciones
    jueves 21 de agosto de 2025

    El episodio de los pasaportes uruguayos

    Sr. director:

    No habré de insistir acá en eventos recientes respecto a los vínculos con Israel, en los que el canciller uruguayo evoca en algo al rol desempeñado por Héctor Timerman en Argentina. Es bien sabido el rol triste que le cupo al canciller argentino en la concreción del convenio, promovido por la presidenta Kirchner, de impunidad de Irán en el atentado de la AMIA (convenio que fue objeto de tantas burlas e ironías —registradas en grabaciones que se hicieron públicas— por parte de los lugartenientes de la presidenta por el papel de Timerman de “judío servil”). No son situaciones de la misma magnitud y el canciller uruguayo es libre de ser el tipo de judío que desee, si es que desea serlo.

    Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas

    El canilla en peligro de extinción
    Dr. Edison González Lapeyre

    El Puerto de Paysandú

    Pero creo necesario volver al tema de los pasaportes, no por manido, resuelto o claro. Cuando por haberse borrado el lugar de nacimiento se suscitó la conocida crisis con algunos países, el canciller se plantó en la defensa de los nuevos pasaportes. Y así tuvo la idea de consultar a más de una centena de países para conocer su posición ante el tema. Esta propuesta seguramente hizo que varios compatriotas se preocuparan por el estado de salud mental del canciller. Luego, por intervención presidencial, el afán del ministro de conocer ese más de un centenar de opiniones abortó, y así surgió la declaración de que se volvería a los pasaportes anteriores.

    Ahora bien, queda ambiguo si los “pasaportes anteriores” son aquellos que no incluían la nacionalidad legal o si la incluirán también, junto al lugar de nacimiento, como opción para los uruguayos que lo necesiten. Porque, si esto último no ocurre, se resuelve un problema y se deja sin resolver otro que también necesita ser resuelto. Los dos ministerios responsables deben con el deber que tienen ante ambos tipos de ciudadanos uruguayos, los naturales y los legales. Para que hagan las cosas como deben la ciudadanía paga a sus funcionarios, que también son nuestros funcionarios, ministros incluidos.

    Otro asunto que desapareció en gobiernos previos, cuando surgieron los pasaportes con chips, era un ítem opcional tradicional en los pasaportes uruguayos: la profesión. Esto tenía la virtud de que ningún compatriota podía simular en el exterior una profesión que no tenía, pues la oficina que expedía pasaportes exigía a quienes querían incluir su profesión que llevaran el diploma en el momento del trámite. No sé si esto desapareció porque así lo impuso Aviación Civil, el Mercosur, las Naciones Unidas, o porque el tipo de molde de pasaporte que usaron no incluía ese ítem.

    Creo que ante ciertas actuaciones de ministros del actual gobierno (por ejemplo, la muy destacada ausencia del ministro de Trabajo en el conflicto de la pesca) muchos compatriotas esperamos que el presidente encuentre un momento óptimo y no muy lejano, así como las personas competentes, para proceder a un ajuste de su gabinete.

    Eduardo Montefiore

