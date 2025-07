El Partido Nacional

Eso sí, hemos escuchado a distintos e importantes dirigentes de nuestro partido expresarse casi a diario sobre temas vinculados a los integrantes del directorio, a intendentes y también a senadores, temas que claramente obedecen a intereses propios. Esperemos que pronto calmen sus apetitos y se permitan escuchar, de una vez por todas, a quienes desde hace mucho tiempo militan, no tienen o no pretenden cargos, pero no dudan de ser parte de este partido cada vez que tan distinguidos dirigentes, a veces luego de períodos de ausencia muy prolongados, solicitan su participación.