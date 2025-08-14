El proyecto de ley de eutanasia

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En un país donde no se puede condenar a muerte a un asesino serial, la locura colectiva lleva a una ley de eutanasia que no solo es inconstitucional, sino que permite a una persona sin preparación siquiátrica condenar a muerte a una persona desquiciada por una enfermedad física o confundida por una enfermedad mental, finja síntomas y dolores que convenzan a un médico a darle una inyección mortal y darle un destino mucho peor que el que temía.

Yo puedo decir algo con propiedad de esta ley marxista y materialista que quieren imponernos: mis amigos, mis enemigos y todos los fantásticos especialistas que estuvieron en el CTI del Hospital Evangélico el 16 de julio de 1998 saben que estuve muerto 10 minutos. Fue una experiencia tan dolorosa que no se la deseo ni a mi peor enemigo; tanto fue así que, aunque quise comenzar varias veces, nunca pude escribirla para contarla, no podía; para qué, si como le dijo Abraham al joven rico, en la parábola de Jesús, no creyeron a Moisés ni a Elías que hay una vida después de la muerte, y hay que prepararse, ¿por qué le iban a creer a un ingeniero uruguayo de 48 años?

Aprovecho la oportunidad que me brinda su medio de prensa para anunciar que ya estoy escribiendo la historia. Y este es un adelanto; para que como un abstracto sirva para poner el tema sobre la mesa y no se permita que cualquier delincuente haga matar a su ancestro enfermo para cobrar la herencia, si encuentra un médico atento que compre su historia y consiga otra firma para liberar al viejito de la enfermedad y al heredero de la pobreza.

Eso pasó en mi familia cercana, y como ya murieron los dos, no los voy a nombrar, pero si son de Colonia saben de qué estoy hablando. Y no había ley de eutanasia.

Mi historia arranca antes: como para trabajar en aguas de costa y puertos, para un oleoducto sumergido, me hice buzo, y no es sencillo. Buzo profesional, ya master diver, es prepararse para el mayor de los sufrimientos. No solo estudiar para los accidentes que pueden ser peores que la peor de las guerras, sino preparar el físico y la mente para la mayor tortura inconcebible, que es la falta de oxígeno en la sangre para un humano.

El buzo se prepara para eso por dos frentes. Uno es físico, que es entrenar la apnea, bucear sin respirar por dos, tres y hasta cinco minutos, y nadar fuerte hasta saturar la sangre de dióxido de carbono, consumir el oxígeno de los glóbulos rojos, y la reserva que siempre tienen disuelta en las células los músculos y en el suero la sangre. Y el otro es mental: entrenar a la mente para convencerse de que ese dolor es el resultado de un reflejo nervioso, para avisar a todo el cuerpo que debe respirar porque está cerca de la muerte por asfixia. Y como los atletas de élite, entrenarse para soportar dolores imposibles.

Yo ya tenía 10 años de buzo y me mantenía entrenado. He buceado en ríos, en el mar y en el océano. Y ya tuve algunas experiencias de ese dolor insoportable. Cuando falta el oxígeno, lo reconoces porque te duele, como un insoportable dolor de muelas, todo el cuerpo. Desde la raíz de los cabellos hasta los dedos de los pies, pasando por la cabeza, la cara, los pulmones, los brazos, el abdomen, los testículos, las piernas. Se sienten morir las células y avisan desesperadas que no hay oxígeno, que están a cinco minutos de morir.

La ley de Owen del buceo es clara: cuando sientas este dolor que preferirías morir a seguir sufriendo, es que tienes cinco minutos de vida como máximo. Tomar un minuto para pensar qué te está pasando y cómo salir de eso en los cuatro minutos que faltan y luego usar los otros cuatro minutos para salir de eso o morir. Si no tomas ese minuto para pensar, mueres.

Lo he leído en varios estudios de especialistas, y es el dolor extremo y la peor forma de morir. Es el dolor que sufrían los condenados a muerte en la cruz, como Jesús, que al colgarlos de los brazos no les daba el agotamiento para seguir respirando, y en una agonía lenta iban dejando la sangre sin oxígeno hasta morir todo el cuerpo en el peor de los dolores.

Cuando yo tuve el accidente, un choque de frente en la madrugada, me desperté porque venía durmiendo, no sabía qué pasaba, pero estaba oscuro y no podía respirar. Un dolor en la cabeza, y cuando quería respirar unas cuchillas se clavaban en el pecho y me paralizaban. Sentía ahora el comienzo del dolor del oxígeno; mi entrenamiento me recordó a Owen.

Usé el primer minuto, olvidando el dolor, para buscar la causa y después el remedio. Vi que el dolor en el pecho de cuchillos era cuando, para aspirar el aire, abría el tórax. Paralizaba. Respiración torácica, imposible. Alternativa: respiración diafragmática. Bajé el diafragma despacio, y un dolor fuerte apareció, pero soportable; y un chorro de aire sentí bajar por la nariz, la faringe y la tráquea. Respiraba, y en menos de tres minutos el sufrir de la agonía desapareció. Estaba respirando, y respiré una hora hasta que los bomberos me sacaron. Cuando me pusieron oxígeno, dejé de luchar y me desvanecí.

Después de varias horas, que contaré en mi libro, estaba en el Hospital Evangélico. Me quedaban horas de vida, dicen aún todos, pero lucharon por mí. Hasta que, en un momento, morí. Me vi desde arriba, a los médicos y a las enfermeras alrededor de las placas de resucitación los vi inclinados sobre mí.

Para leer la historia, deberán comprar el libro. Pero les digo ya que fueron vivencias que no las deseo a nadie. Porque sí hay vida después de la muerte; y si te toca, el purgatorio es un lugar de sufrimientos que ni siquiera caben en nuestra imaginación; una desatada tortura moral que es peor que cualquier tortura imaginable de las peores dictaduras del planeta.

Y, la verdad, usar un argumento de compasión para justificar la muerte de un hombre, una mujer o un niño porque no crean en la vida futura es una hipocresía. Lo dicen los mejores médicos en Búsqueda, como el doctor Amonte, que me salvó la vida.

Si duele mucho, denle cuidados paliativos. Hasta opioides me ponían robots al principio, directamente en la médula. Si tiene un dolor moral insoportable, como más de una vez me pasó, denle acompañamiento y apoyo. No lo condenen a un sufrimiento moral interminable, por toda la eternidad.

Yo lo viví, y gracias a Dios volví para contarlo. Tanta gente rezó por mí esos días que tuve un mensaje en mi correo. Si te quieren tanto, que te soporten ellos otro poco. Y aquí estoy molestando, pero de esto no me pueden decir que no se habla, que ese tema no se toca. Tengo que contarlo a todos.

Y les recordaré a todos los que votaron esa ley inconstitucional, a los que haré campaña en contra en las elecciones que vengan, porque en lugar de ayudar están condenando a un sufrimiento mucho peor a quienes más necesitan de nosotros. Los enfermos.

Ing. José Zorrilla