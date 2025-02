El río Uruguay y la CARU

Tiempo después, esa gestión me fue compensada, porque en el año 1985 el presidente Sanguinetti me designó presidente de la delegación uruguaya ante la CARU y desempeñé esa responsabilidad hasta el año 1996, creo que porque el cargo no era apetecido por los políticos, puesto que no era remunerado y los delegados no percibíamos los exagerados emolumentos que reciben ahora, pero, aun así, desempeñé esa función con alegría, pues me encantaba reencontrarme con mis amigos sanduceros, porque en la CARU reinaba un clima de cordialidad con los delegados argentinos, porque se podían lograr y se lograron acuerdos muy importantes y porque me permitía navegar el río Uruguay con mi velero Bengalí.