Procusto, hijo de Poseidón, cortaba pies y manos de las personas sobresalientes que acudían a él buscando cobijo. Según la mitología griega, era el artífice de un reinado del terror. Regentaba una pequeña posada en las colinas de la región del Ática que ofrecía alojamiento al viajero solitario, pero cuando este se acostaba en la cama de hierro para descansar, lo amordazaba y lo ataba de pies y manos. Si la víctima era demasiado alta, serraba las partes del cuerpo que sobresalían; si era de baja estatura, descoyuntaba sus huesos y estiraba su piel hasta que alcanzaba el tamaño de la cama. Para añadir dramatismo a la historia, las leyendas cuentan que nadie gozaba de una estatura idónea, ya que Procusto escondía dos camas: una alargada y otra diminuta. Estas torturas llegaron a su fin cuando el héroe Teseo, como parte de su última aventura antes de llegar a Atenas, retó al posadero a tumbarse en la cama y superar su propio reto. No lo logró: perdió la cabeza y los pies.

Perpetuando el mito griego, millares de personas convierten la excelencia y la diversidad en una amenaza: si piensas o eres diferente (y destacas por ello), estás en su punto de mira…

Siglos después, el mito se ha transformado en una problemática psicológica conocida como el síndrome de Procusto, también llamado síndrome de la amapola alta. En ambos casos, se describe lo mismo: una incapacidad absoluta para reconocer las opiniones, capacidades o idiosincrasia de los demás, cuando estas suponen destaque; incapacidad que, como sucedió con el hijo de Poseidón, conduce a la autodestrucción.

Pero ¿qué significa destacar? A fin de cuentas, la respuesta es el foco de la rabia de aquellas personas presas del síndrome de Procusto y, por tanto, la única posibilidad de salvar a sus víctimas y a sí mismas de acabar postradas en una cama demasiado pequeña o demasiado grande.

Se asocia la acción de destacar con la excelencia. En otras palabras, sobresale quien en clase de matemáticas saca un sobresaliente o quien en el trabajo ejecuta proyectos como los goles de Forlán o Suarez; con confianza, como si fuese un acto rutinario, y un resultado exquisito. Sobresale quien concilia la vida familiar y laboral, quien saca tiempo de donde no lo hay para viajar o quien aporta algo a la sociedad. Sobresale quien es buen amigo, quien amasa grandes fortunas o quien tiene un estilo impecable a la hora de vestir. En el fondo, el acto de destacar es arbitrario; puede estar motivado por una gran variedad de acciones, pero todas tienen algo en común: el brillo que emana de la persona sobresaliente.

Bajo esa atmósfera reluciente, apreciar el éxito ajeno se convierte en una inspiración hacia el desarrollo de algunas personas. Sin embargo, para los descendientes de Procusto se trata de una amenaza a la que reaccionan a golpe de sierra, recortando cualquier atisbo de excelencia como quien poda las malas hierbas que han crecido demasiado alto para que todo el paisaje luzca idéntico, camuflando así su propia mediocridad.

Esta tarea se lleva a cabo con estrategias a la altura de un conflicto bélico. ¿El primer paso? Desmoralizar al enemigo haciéndole creer que sus opiniones son inválidas y que sus capacidades son deficientes. Después, la guerra psicológica deriva en pequeños gestos de pavoneo: las personas mediocres o procustianas exageran sus conocimientos, sobreestiman sus aportaciones y, lo más importante, crean redes entre ellas para hundir al enemigo en equipo. De este modo, la persona sobresaliente no solo se percibe inferior, sino también sola, algo que resulta aún más doloroso.

Pero la excelencia no es la única forma de destacar. Entra también en juego la diversidad, y es que, cuando estamos acostumbrados a una misma narrativa o forma de hacer las cosas, la diferencia se convierte en una enemiga.

Como si de un campo de hermosas margaritas se tratase, cuando brota una amapola, es el punto rojizo lo que capta la atención de los transeúntes. Ahora imaginemos una cultura repleta de hombres blancos de mayor edad tomando decisiones a la que, poco a poco, se incorporan personas con trayectorias, realidades o identidades diversas. Algunos abrazarán la diferencia, entendiéndola como pieza esencial del progreso. Otros pocos, en cambio, sucumbirán al síndrome de Procusto deseando hundir a quienes se apartan de lo normativo, solo porque sobresalen.

Se trata de una lucha primitiva por ser el líder de la manada, pero sin una recompensa más allá de la confortable mediocridad. Si nadie es más inteligente que tú, no tienes que esforzarte por aprender. Si nadie incorpora opiniones diversas al discurso colectivo, no tienes que esforzarte por rebatirlas con argumentos sesgados. Si nadie brilla por su carisma, su atractivo físico o su resiliencia, no tienes que esforzarte por acallar tu necesidad de aprobación. Y quizá este es el verdadero problema: todos queremos gustar o impresionar, pero algunos, para lograrlo, toman impulso hundiendo a quienes gustan o impresionan o bien por naturaleza, o bien porque se han esforzado para llegar a la cima.

Lamentablemente, esta lucha por la uniformidad tiene fecha de caducidad en la era del conocimiento y de la creatividad. ¿Importa encajar con lo normativo? Sin duda: en ese campo metafórico, ser una margarita es un privilegio, una apuesta segura. No obstante, cada vez crecen más amapolas a base de perseverancia y esfuerzo.

“Aquellos que se nos parecen son Nosotros y el resto son Ellos” (Rudyard Kipling)

En algunas sociedades la movilidad social ha sido imposible. Por ejemplo, en aquellas en las cuales el estatus social viene determinado por sistemas religiosos o legales, como el sistema de castas indio, o antiguamente con la esclavitud o el feudalismo. También la movilidad se dificulta en países en los cuales el síndrome de Procusto inunda su cultura y se endiosa la igualdad, percepción subjetiva (perdón por el pleonasmo) que busca igualar a quienes no son iguales, restando energía a los verdaderos problemas, como la pobreza.

En las modernas democracias de mercado, los individuos pueden desplazarse socialmente a lo largo de su vida (movilidad intrageneracional) o sus descendientes pueden hacerlo con relación a sus padres (movilidad intergeneracional). Cuando se habla de igualdad de oportunidades, se habla de movilidad social, que cualquiera, solo por sus méritos y su esfuerzo, tenga la posibilidad de conseguir una posición social mejor para sí mismo y para su familia. A diferencia de la igualdad en general, utopía frustrante causada por una creencia sobrenatural, no científica. Las personas no han sido creadas ,sino que han evolucionado. La evolución se basa en la diferencia, no en la igualdad. Cada persona posee un código genético diferente y, desde su nacimiento, está expuesta a diferentes influencias ambientales. Esto conduce al desarrollo de cualidades diferentes que significan diferentes probabilidades de supervivencia y de desempeño en la vida. No evolucionamos para ser iguales, la idea de igualdad se halla inextricablemente ligada de la “creación”, que dice que todas las almas son iguales ante Dios. La igualdad entonces, es un concepto religioso, no biológico y por tanto no es científico. La movilidad social es sinónimo de igualdad de oportunidades. Esto es valorado por todo el espectro político; demagógicamente, algunos confunden con “igualdad total”, percepción derivada de la envidia y el resentimiento.

Existen datos comparables internacionalmente sobre movilidad social intergeneracional para países ricos realizados por London School of Economics. Allí se observa que los países con mayores diferencias de renta tienen una movilidad social mucho más baja. La tasa de movilidad más alta la tienen Canadá y los países escandinavos, Alemania está a medio camino, Reino Unido la tiene baja, siendo la tasa de movilidad más baja de todos los Estados Unidos (Wilkinson y Pickett, Desigualdad. Turner, 2009, p. 183). Este último dato contrasta con el famoso mito del “sueño americano”. Cuesta creer que miles de individuos de todo el mundo y de todas las edades pongan en riesgo su vida para llegar a ese país, si sus oportunidades de mejora son tan bajas. Los humanos somos guiados por las expectativas que “soñamos”, no por la realidad objetiva. Cuando se focaliza la atención en el futuro (expectativa) se observa el futuro ideal, el cerebro se inunda de dopamina que lo vuelve maleable para perseguir el “sueño”. Nadie compra el 5 de Oro para sacar el pozo de plata. Las expectativas generan las emociones positivas requeridas para actuar, para salir campeones. Nadie va a “18 de Julio a festejar el camino”. Las neuronas espejo cerebrales permiten imitar los comportamientos que se consideran exitosos, miran a los campeones, a los ganadores, a aquellos que viven en el mismo barrio y lograron el éxito (buen trabajo).

Por el contrario, el “reino de la igualdad” debe vigilar que nadie logre lo que otros no son capaces de lograr, que nadie desarrolle su potencial individual más allá de la media, que nadie desarrolle su inteligencia más allá de lo permitido, que nadie destaque más allá del rebaño. La sociedad igualitaria es en realidad una sociedad de hombres anulados, mediocres y conformistas, con sus individualidades cercenadas, por los administradores de lo común y corriente. Se cae en el despotismo de los igualadores. Si no se entiende cómo funciona el cerebro humano, las sociedades no avanzan. Se requieren incentivos que el cerebro traduce en hechos. Si no se avanza en educación, la movilidad social no existe, la famosa “igualdad” queda en él discurso despótico, que hoy aparece exitoso porque es solo discurso, lejos de la realidad que es sacar a compatriotas de la pobreza.

“Si eres el más inteligente del grupo, cambia de grupo” (Richard Feymann)

Rafael Rubio