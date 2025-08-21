  • Cotizaciones
    jueves 21 de agosto de 2025

    Historias breves en el camposanto

    Sr. director:

    ¿Cuáles son las palabras correctas que logran transmitir la vivencia de la muerte de la juventud?

    Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas

    El canilla en peligro de extinción
    Dr. Edison González Lapeyre

    El Puerto de Paysandú

    La persona observadora podrá identificar las fechas de llegada y partida de esos seres que ya no están vivos. Esos datos golpean fuertemente, se hacen notar, porque son muy cercanos entre sí, capaz de hace unos días, unos meses, unos años; luego de verlos, aparecen los puntos suspensivos seguidos por un suspiro.

    La persona observadora acompaña ese duelo, aunque sea unos minutos, y se cuestiona, ¿Por qué? ¿Cuán responsable soy yo de esto? ¿Por qué no está? ¿Por qué se fue? Pero si la persona sigue deambulando, se da cuenta de que no es el único, muchos y muchas jóvenes están ahí. Otros distintivos de vidas o muertes de jóvenes, es la presencia de fotografías, que materializa el recuerdo del que no está y descansa en ese espacio terrenal.

    La familia o allegados se encargan de convertirlo en un pequeño altar, en donde son varias las pistas que permiten indicar el cariño presente en los pequeños detalles. Los gorros con viseras están presentes en la mayoría, junto a otros elementos favoritos, sumadas artesanías que de alguna manera reconfortan a los vivos. Pueden primar colores, también algún distintivo de club de fútbol, hasta la presencia de un refresco cola, en botella de vidrio, abierto a disposición del que partió. Un amigo me dijo: “Para mantener la cotidianidad…”.

    ¿Qué precio tienen las lágrimas de quienes lo duelan? ¿Qué sienten sus pares? ¿Amigos y amigas del barrio, del liceo?

    ¿Qué pasa con su historia breve? ¿Quién la escribe? ¿Quién la cuenta? ¿Quiénes son los protagonistas de su historia?

    ¿Dónde están sus maestras? ¿Saben que él murió? ¿Dónde quedó el cuento que le leyeron, el abrazo que le dieron? ¿Desapareció?

    Todo está en esta parcela, con una pequeña cerca de madera, adornos de corazones y el refresco abierto, claro.

    Las palabras clave de un artículo sobre infancia y adolescencia suelen incluir términos como inversión social o gasto social, acompañados de diagnósticos y múltiples cálculos en pesos o en dólares. No se habla de tristeza, lágrimas, dolor o duelo.

    M.A.

    CI 2.015.431-6

    Coletazo

    Colorados presentan firmas para una convención que sancione a quienes acordaron fuera de la orgánica

    Por Leonel García
    Mercado cambiario

    La cotización del dólar continúa casi “planchada”; ¿cederá la presión a la baja?

    Por Redacción Búsqueda
    Endeudamiento público

    El gobierno captó casi US$ 100 millones en deuda en pesos a una tasa por debajo del 8%

    Por Redacción Búsqueda
    China

    China busca el apoyo de Uruguay a su estrategia global de IA y ofrece cooperación en el sector

    Por  José Frugoni  y Guillermo Draper

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández