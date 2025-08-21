Historias breves en el camposanto

Sr. director:

¿Cuáles son las palabras correctas que logran transmitir la vivencia de la muerte de la juventud?

La persona observadora podrá identificar las fechas de llegada y partida de esos seres que ya no están vivos. Esos datos golpean fuertemente, se hacen notar, porque son muy cercanos entre sí, capaz de hace unos días, unos meses, unos años; luego de verlos, aparecen los puntos suspensivos seguidos por un suspiro.

La persona observadora acompaña ese duelo, aunque sea unos minutos, y se cuestiona, ¿Por qué? ¿Cuán responsable soy yo de esto? ¿Por qué no está? ¿Por qué se fue? Pero si la persona sigue deambulando, se da cuenta de que no es el único, muchos y muchas jóvenes están ahí. Otros distintivos de vidas o muertes de jóvenes, es la presencia de fotografías, que materializa el recuerdo del que no está y descansa en ese espacio terrenal.

La familia o allegados se encargan de convertirlo en un pequeño altar, en donde son varias las pistas que permiten indicar el cariño presente en los pequeños detalles. Los gorros con viseras están presentes en la mayoría, junto a otros elementos favoritos, sumadas artesanías que de alguna manera reconfortan a los vivos. Pueden primar colores, también algún distintivo de club de fútbol, hasta la presencia de un refresco cola, en botella de vidrio, abierto a disposición del que partió. Un amigo me dijo: “Para mantener la cotidianidad…”.