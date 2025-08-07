Indicador de precios fronterizos

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La diferencia de precios con nuestros países vecinos se ha instalado como uno de los temas centrales de la agenda política y económica en los últimos años. Luego de la pandemia, y con la reapertura de las fronteras, este fenómeno afectó principalmente al litoral de nuestro país hasta 2024. A la vez, de forma creciente el mismo problema se fue instalando en los departamentos fronterizos con Brasil y los ha afectado hasta el presente.

El Observatorio Económico de la Universidad Católica elabora dos Indicadores de Precios Fronterizos (IPF) que permiten dar un seguimiento a la evolución temporal de la diferencia de precios Salto-Concordia y Artigas-Quaraí. Ambos indicadores comparan el gasto que se debe realizar para adquirir una canasta representativa de productos transables a un lado y otro de la frontera.

Este tipo de indicador, en el que la canasta de productos permanece fija y solo varían los precios de los mismos con el paso del tiempo, se conoce como el Índice de Laspeyres 1 . En su cálculo, la Universidad Católica utiliza la conocida fórmula según la cual la diferencia del valor de la canasta entre ambas márgenes de la frontera se puede descomponer como la suma de las ponderaciones de los diferentes productos o rubros multiplicada por la diferencia de precios de cada producto o rubro.

Dado que la canasta de productos que se toma de referencia, así como sus ponderaciones, corresponden a nuestro país, se debe tener la precaución de calcular las diferencias de precios de cada producto ubicando el precio uruguayo en el denominador y el correspondiente al país vecino en el numerador. De lo contrario, el cálculo no da como resultado la diferencia de valor de la canasta entre ambas márgenes de la frontera, como se pretende.

En particular, el IPF Salto-Concordia está correctamente calculado, siguiendo la fórmula antes mencionada. Sin embargo, el IPF Artigas-Quaraí está sobrestimando la verdadera diferencia, en la medida que su cálculo se basa en diferencias de precios de producto o rubro, en el que el precio uruguayo se ubica en el numerador y el brasileño en el denominador.

cuadro carta

Tal como se observa en el cuadro, la sobrestimación de la diferencia de precios entre Artigas y Quaraí ha sido sistemática en las cuatro publicaciones del IPF realizadas hasta el momento. A la vez, se ha reducido con el paso del tiempo, pasando 16% en noviembre de 2024 a 5% en la última medición.

Oportunamente comuniqué a la Universidad Católica el problema antes mencionado, junto con otro error involuntario que se arrastra desde el comienzo del cálculo de IPF Artigas-Quaraí. En la última publicación correspondiente a junio no se repitió este último error, pero no se realizó la correspondiente corrección de la serie desde el inicio, lo lleva a concluir que la diferencia de precios tuvo una reducción muy superior (-11%) a la real (-3%). A su vez, y quizás mucho más importante, no fue corregido el problema que conduce a la sobrestimación de la diferencia de precios entre ambas márgenes de la frontera derivado de la incorrecta aplicación de la fórmula.

Considerando la gran utilidad que tiene este indicador para el seguimiento de la coyuntura económica, el uso extendido del mismo y la situación actual de precios relativos con Brasil, entiendo conveniente realizar una revisión del IPF Artigas-Quaraí teniendo en cuenta lo antes expuesto. Especialmente en este momento en el que el gobierno ha instrumentado una serie de medidas para hacer frente a la situación y realizará un seguimiento del tema con el apoyo del Observatorio Económico de la Universidad Católica. Tal revisión debería comprender toda la serie de datos aprovechando que la misma es relativamente corta.

Ec. Fernando Correa Alsina

[i] Reconocido economista y estadístico alemán, 1834-1913.