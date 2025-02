Además, todo ello se aplicaría no solamente a la eutanasia, sino también al suicidio asistido. Lo cual equivale a la despenalización de la eutanasia y de la asistencia al suicidio en ciertos casos, en los que siguen siendo delito, pero no conllevan sanción alguna.

Cotejando el proyecto del senador Bordaberry con el proyecto del Frente Amplio que fracasó en la legislatura pasada, resulta que el proyecto de Bordaberry agrega el suicidio asistido, que no figura en el proyecto del Frente Amplio, y elimina algunos requisitos, como la consulta a un segundo médico y la segunda entrevista con el paciente, haciendo así más fácil la eliminación del mismo.

Se habla de la necesidad de probar que se ha cumplido cada paso del proceso previsto, que ha de quedar registrado por escrito y con firmas del paciente y los otros participantes. No se dice qué ocurre si tal prueba no existe o no se suministra en casos en que el paciente ya ha sido ejecutado.

Todo esto se entendería en alguien que fuese partidario de la eutanasia, no en alguien que profese la intangibilidad del derecho a la vida del ser humano inocente.

El senador Bordaberry dice que busca un consenso entre las distintas partes, y que quiere salvar tanto el derecho a la vida como el derecho a la libertad. Pero su proyecto no establece consenso alguno, simplemente se inclina del lado de los partidarios de la eutanasia y del suicidio asistido.

Precisamente, el desacuerdo está planteado entre dos formas de entender la libertad, aquella según la cual esta incluye el derecho a poner fin a la propia vida, hasta el punto de poder exigir a terceros que realicen un acto homicida, y aquella según la cual no lo incluye.

Esto es más de lamentar por cuanto procede de alguien que en el pasado ha figurado como partidario de la defensa del derecho a la vida, y debilita por tanto más aún la oposición a los proyectos de legalización o despenalización de la eutanasia.

Por otra parte, difícilmente este proyecto contará con el consenso del Frente Amplio, que busca que la eutanasia deje de ser delito y no solamente que sea despenalizada.

Es cierto que no es lo mismo que algo sea tipificado como delito o que no lo sea, o que sea un derecho, pero para la persona que es asesinada, y también para sus familiares y amigos, que no tienen por qué estar todos de acuerdo con ello, la diferencia en la práctica no existe.

En todo caso, lo que a los profesionales y a las instituciones de salud les puede interesar es tener garantías de impunidad, que las ofrecen igualmente ambos proyectos.

En definitiva, el proyecto del senador Bordaberry consagra la impunidad del asesinato en ciertas circunstancias y desprotege el más básico y elemental de todos los derechos humanos, que es el derecho a la vida.

Lo saludo atentamente,

Néstor Martínez

CI 1.508.753-8