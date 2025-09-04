La inauguración del Museo Pareja

Sr. director:
El viernes 22 de agosto abrió, en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja de Las Piedras, el Museo Pareja, primer museo de arte del departamento de Canelones, segundo del interior —después del Solari— y quinto monográfico —después de los museos Torres García, Figari, Gurvich y Solari—. La exposición inaugural, con obra del museo, titulada La huella de un legado fue curada por el artista plástico, curador y crítico de arte Enrique Aguerre, la arquitecta y museóloga Leonor Inda y el artista plástico y vicepresidente del centro cultural, Darío Gómez.
Las puertas se abrieron a las 18 horas con música de saxo a cargo de María Eloísa González, mientras los asistentes apreciaban las obras de Miguel Ángel Pareja. A las 19.30 se inició la oratoria inaugural con Darío Gómez como maestro de ceremonia y moderador del panel de oradores. Carmen Pareja, presidenta del centro cultural, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a las personas e instituciones que han hecho posible las actividades culturales del centro durante 13 años, así como la concreción del Museo Pareja. A continuación se emitió una presentación oral de Mario Pareja, secretario del centro, ausente por razones de salud, acompañada de proyecciones en pantalla, titulada Estamos hechos de historia. La génesis del Museo Pareja. Luego Enrique Aguerre presentó al artista Miguel Ángel Pareja, su obra y contribuciones al arte, y la exposición La huella de un legado. Sergio Machín, director general de Cultura de Canelones, y María Eugenia Vidal, directora nacional de Cultura, inauguraron oficialmente la exposición y el museo. Finalizando la oratoria, la dramaturga y actriz Josefina Trías leyó un sentido texto del poeta, recientemente fallecido, Marcelo Pareja sobre Miguel Ángel Pareja titulado No hace tiempo. Lamentamos la ausencia del profesor de la Facultad de Arte Javier Alonso, quien, por razones de salud, no pudo asistir.
A las 20.30 comenzó la recepción con bocadillos y el vino El Torito, promoción del centro cultural auspiciada por la empresa Pikabea, y nuevamente Eloísa nos volvió a deleitar con su música. De ahí en adelante se pudo apreciar en su plenitud la obra de Pareja.
Fue una hermosa velada de convivencia artística y social a la que asistieron más de 200 personas. Además de los oradores, se hicieron presentes actuales autoridades: el intendente de Canelones Dr. Francisco Legnani, el director de Patrimonio canario Lic. Federico López, el subsecretario del Ministerio de Ganadería Dr. Matías Carámbula, el director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación profesor Marcel Suárez y el director del Museo Gurvich Dr. Uruguay Russi. Asimismo, estuvieron presentes anteriores jerarcas, como el exintendente de Canelones Dr. Marcos Carámbula, el exministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi, la exministra de Salud Dra. María Julia Muñoz y el expresidente del Codicen Dr. Luis Yarzábal. La muestra fue visitada por muchas y muchos artistas, entre ellos varios alumnos de Pareja y público de Las Piedras, de la región, de otras áreas del departamento de Canelones así como de Montevideo y Maldonado.
El museo alberga 58 obras de Pareja —38 cuadros, siete cerámicas, siete mosaicos, cinco telas estampadas y un tapiz— seleccionadas por el propio maestro como representativas de su evolución como artista. El Pareja es un museo excéntrico. Primero, por estar en la periferia del área metropolitana, fuera de Montevideo, el “centro” cultural del país. Su foco es el eje sur de ruta 5 o microrregión 7 de Canelones, ciudades de Las Piedras, La Paz, Progreso, 18 de Mayo y zonas rurales cercanas. Segundo, es un museo excéntrico por lo “original y singular”, ya que se autodefine como socioeducativo, no limitándose a exhibir el arte de Pareja, sino también siguiendo la caracterización del museo de arte de Irina Bokova, exdirectora de Unesco: “La verdadera función de un museo no es mostrar el arte, sino enseñarnos a verlo”. El Museo Pareja prioriza a niños, niñas y jóvenes tomando, como Pareja proponía, el arte como instrumento de la educación: “educando por el arte”. Es un museo coparticipativo, en donde “el visitante ya no es solo receptor de información, sino protagonista activo de la experiencia” (EVE, 2025).
La exposición inaugural La huella de un legado estará hasta el 31 de octubre y se podrá visitar de lunes a viernes, de 14 a 18 horas, en la sede del Centro Cultural Miguel Ángel Pareja, también sede del Museo Pareja. “Una gran exposición cambia no solo lo que pensamos, sino cómo pensamos” (Robert Hughes).
La sede del Centro Cultural Miguel Ángel Pareja tendrá una sala dedicada exclusivamente a la exhibición, de manera rotativa, de la obra del Museo Pareja. Las otras salas exhibirán obras de otros artistas del país y se continuará con las actividades de extensión cultural —exposiciones de arte visual, espectáculos de arte escénico, como teatro, ballet y danza contemporánea, conciertos de música coral e instrumental y actividades literarias, como presentaciones de libros y clubes de lectores— y cursos y talleres anuales de educación artística.
Mario R. Pareja
Ing. Agr., doctor en Agronomía
Secretario ejecutivo de la Asociación Civil Centro Cultural Miguel Ángel Pareja