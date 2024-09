La interna del Partido Colorado

El pasado 20 de mayo enviamos una carta titulada “Las elecciones internas del Partido Colorado”, en la que expusimos las razones por las cuales Andrés Ojeda era el candidato indicado para liderar el partido. Francamente, no nos equivocamos. No solo Andrés ganó la interna del partido, sino que, con sus acciones posteriores, ha demostrado estar a la altura de semejante responsabilidad. Andrés Ojeda ha emergido como el líder indiscutible del Partido Colorado para los próximos años.

Luego de las elecciones internas, Andrés logró acordar con los demás precandidatos una fórmula de unidad: él primero y segundo, Robert Silva, como candidato a la vicepresidencia, algo que no sucedía desde las elecciones de 1999. Por ejemplo, en 2014 la decisión de la integración de la fórmula con un único sector repercutió en el resultado electoral de forma negativa.

Esto evidencia que el liderazgo de Andrés no es circunstancial, sino el fruto de una elección consciente y estratégica, que busca fortalecer al partido mediante la inclusión de todos aquellos que puedan aportar al proyecto.

En las últimas semanas, hemos observado algunas actitudes que no parecen del todo atinadas. Por ejemplo, ciertas campañas publicitarias no destacan u omiten mencionar que el candidato es Andrés o, en otros casos, adoptan un tono que, a nuestro juicio, resulta soberbio, sugiriendo que vienen a complementar la candidatura e incluso plantean propuestas que también son parte del programa único del Partido Colorado, pero no lo exteriorizan.

Por eso, respetuosamente, hacemos un aviso a los navegantes: hoy, quien tiene la responsabilidad de liderar el Partido Colorado es Andrés Ojeda, como lo indicaron las urnas el 30 de junio pasado, y todos los demás debemos trabajar en esa dirección. Andrés ha demostrado que no solo es el líder que necesitamos ahora, sino también el que sabrá enfrentar los desafíos que están por venir.

Emiliano Opertti