La situación actual de Peñarol

Para los que no me conocen, yo, Bernardo Loffler, me presento diciendo que en el año 1992 Peñarol se encontraba frente a una crisis, donde perdía asiduamente casi todos los partidos. En esa época, se aproximaban las elecciones para elegir presidente, en el mes de enero, donde competían, por un lado, el Cr. José Pedro Damiani, y, por el otro, el Arq. Vito Atijas (ambos fallecidos).

Existían comentarios de que los socios de la colectividad, en esa elección, apoyarían a Vito Atijas. En esa fecha, yo estaba en una posición económica muy desahogada, y decidí homenajear al Cr. Damiani, para demostrar que la realidad era otra. Entonces, organicé en mi casa de la calle Echevarriarza una reunión donde concurrieron, entre otros, un montón de socios de la colectividad, que estaba a favor del Cr. Damiani; y recuerdo que el entonces titular del diario El País fue “Loffler agasaja al Cr. Damiani”. En dicha reunión estuvieron todos los integrantes de la lista del contador, así como también toda la prensa.

Alrededor de las 20 horas, ya estaban mis invitados, y recuerdo que Damiani había venido con la intención de quedarse unos minutos, cumplir y retirarse. Pero cuando vio lo que yo había preparado —la piscina que había en el jardín se había llenado de globos amarillos y negros—, se sintió sumamente a gusto, al punto tal que se terminó yendo a las dos de la mañana.

El resultado de las elecciones de enero de 1993: el triunfador fue el Cr. José Pedro Damiani y su lista. A fin del mes de febrero, recibí un llamado del contador, para tener una reunión con él en el Palacio Peñarol. Y allí me fue ofrecido un cargo a mi elección. Yo elegí ser presidente de 3ª División. En esa época las divisiones menores funcionaban en paralelo con la que era la 1ª División (presidente, vice, secretario, tesorero, etc., etc.), en cada una.

Yo tenía cero experiencia en cuanto al manejo de dichos cargos. Y la 3ª División, que yo había elegido como presidente, también venía de un período muy malo; y de haber perdido el último clásico por 5 a 1 con el tradicional rival.

En marzo, fui citado el estadio Las Acacias, donde me fueron presentados quienes iban a ser mis compañeros de directiva y el cuerpo técnico que continuaba en su puesto, integrado por, como director técnico, Walter Indio Olivera, y el preparador físico Alejandro Alsugaray, fallecido en la actualidad. Luego de tener una conversación con ambos, a mí se me ocurrió, como forma de motivación, ofrecer una remuneración económica independiente de sus sueldos (que eran muy bajos) si la 3ª ocupaba buenos puestos. Y también les ofrecí a los jugadores pagarles premios por partido ganado (todo eso salía de mi peculio). Y además, para todos (técnicos y jugadores), un premio si salían campeones. La 3ª División fue la única divisional en salir campeona ese año, además de la 1ª, que fue el preámbulo del Segundo Quinquenio.

El técnico Walter Olivera me mostró dónde iba a ser el lugar de entrenamiento (las canchas pegadas al Polígono de Tiro), donde la rata más chica era del tamaño de un gato y había 50 cm de pasto. Conclusión: era imposible entrenar en ese lugar.

Previendo como solucionar este problema, me comuniqué con un primo (gran hincha de Peñarol, fallecido él), que me aconsejó que fuera a hablar con el comandante del Complejo Militar de la calle Garibaldi (también hincha de Peñarol). Nos pusimos de acuerdo en el arrendamiento del complejo, por un pago, no recuerdo ahora, si de 1.500 o 2.500 dólares mensuales. Dicho complejo reunía todas las condiciones para entrenamiento, incluso de algún equipo de 1ª División.

Para finalizar este capítulo, les comento que este campeonato fue obtenido por Peñarol, y luego de muchos años la 3ª División fue la única de todas las divisiones que salió campeona, con un cuerpo técnico, el Indio Olivera y Alsugaray, que también, como técnicos debutaron en ser campeones de un campeonatos de divisiones menores; con los dos clásicos ganados frente al tradicional adversario.

Dicha campaña tuvo un costo de aprox. US$ 50.000 pagados de mi bolsillo, pero eso no quita la satisfacción de lo que significó para mí ese año 1993. Y, aunque Peñarol me quiso devolver una parte de dicho pago, yo me negué rotundamente a ello, ya que Peñarol me había dado infinidad de satisfacciones deportivas, que no se pagan con dinero.

Reitero, la 3ª fue la única divisional que salió campeona, bajo mi presidencia, y ahí comenzó la racha de partidos ganados por la 1ª División, que fue el puntapié inicial para obtener el Segundo Quinquenio (del 2003 al 2007).

Yo decidí hacer un impasse y disfrutar los logros obtenidos por la 3ª, así como el Quinquenio de la 1ª. Posteriormente, un conocido partidario de Peñarol me invitó a tener una reunión con Enrique Badano, directivo de Peñarol y mano derecha del contador. Su actividad era gerente de Recursos Humanos del Banco Comercial, y creador de AMBACO (Asociación de Manyas del Banco Comercial), con más de 500 asociados. Y del sueldo de cada asociado, se le restaba un determinado monto, para colaborar con las necesidades del club.

En la reunión con Badano, enseguida hubo una gran feeling entre ambos, que perdura en la actualidad, y decidimos postularnos para las elecciones del año 2003. La lista quedó conformada por: Badano-Loffler-Atijas-Lema Benso. Concluidas las elecciones, nuestro grupo, como oposición obtuvo cuatro cargos. O sea que ganó la elección la lista del contador con siete cargos, y nuestra lista obtuvo cuatro cargos, como oposición.

Al principio, la relación del contador con nosotros no fue la esperada. Empezó la primera reunión diciendo que él aportaba el dinero para pagar sueldos del plantel por los siete cargos que había obtenido. Y le preguntó al Arq. Atijas si él estaba dispuesto a aportar por la diferencia de los cargos obtenidos. A lo que Atijas se negó rotundamente. Luego se dirigió a mi persona en estos términos: que él sabía que yo era una persona adinerada; haciéndome la misma pregunta. A lo que yo le respondí que yo no pensaba aportar dinero para el pago de sueldos de los jugadores en cuya contratación no había intervenido; pero sí estaba dispuesto a aportar un millón de dólares y que él pusiera otro millón para la contratación de nuevos jugadores. Entonces el contador dijo: “En Peñarol nadie pone plata”. En ese momento, la línea de crédito aportada por el Cr. Damiani estaba deudora en US$ 900.000.

Luego de transcurridos los tres años que duró nuestra actividad en el Consejo Directivo, da la casualidad que el técnico de la 1ª División era Diego Aguirre (con el cual teníamos una amistad de muchos años, desde que él era jugador del club).

Para la portería, el contador trajo al consagrado arquero paraguayo José Luis Chilavert. Quien tuvo una discrepancia, en ese momento, con el jugador Pablo Bengoechea (ídolo de la institución), donde Chilavert acusó a Bengoechea de ser alcohólico en todos los medios. A raíz de estas diferencias, Aguirre quitó del equipo a Bengoechea, y también a otro ídolo de Peñarol: Antonio Pacheco. El equipo salió campeón el primer año de la gestión.

Debo comentar que, durante mi actuación en el Consejo Directivo, yo tuve muchas diferencias con el contador, pero terminé recibiendo de su parte el mayor halago que hizo hacia mi persona, diciendo “yo aprendí a respetar al Sr. Loffler aquí en el Consejo Directivo”; respeto que fue mutuo.

Durante ese período, acercamos a Peñarol a los conocidos socios, como el Dr. Jorge Barrera, Juanjo Ramos (presidente del sindicato bancario del Uruguay (actualmente fallecido), entre otras personas.

En la década del año 2000, estando en Punta del Este, conocí al Sr. Edgardo Novick, del cual me habían comentado que aparte de ser empresario se dedicaba también a la política. Y en una reunión que tuvimos en el apartamento de la parada 5, propiedad del Sr. Mario Bonanata, Edgardo Novick me planteó si quería comprar un conocido jugador del club Danubio, que jugaba de puntero izquierdo, no recuerdo su nombre. Mi respuesta fue que yo no hacía negocios con el fútbol, ya que para mí el fútbol era un hobby, y Peñarol era una pasión.

En 2004 , el grupo Casal le hace una oferta a Peñarol, por la compra de tres jugadores importantes para el club (Cebolla Rodríguez, con 18 años, Carlos Bueno y Bizera). La oferta ascendía a US$ 4.800.000, más el pase de un jugador de Fénix (F. Estoyanoff). Y el contador tuvo un gran choque con el grupo, ya que se opuso a este acuerdo, porque él tenía una oferta de US$ 3,5 millones, solo por la venta de Carlos Bueno.

A raíz de esto, el grupo amenazó a Peñarol con llevarse a los jugadores sin pagar ni un dólar (de acuerdo a los contratos que tenían). Enrique Badano, Edgardo Novick y yo hicimos una investigación del tema y efectivamente era como el grupo decía; que se podían llevar a los jugadores sin pagar nada. Nosotros le advertimos este hecho al contador, pero el dirigente J. C. Domínguez le dijo que eso era imposible que se diera. El fin de esta historia fue que el grupo Casal se llevó a los jugadores sin abonar nada, y por eso Peñarol perdió los US$ 4,8 millones y al jugador Estoyanoff. Fin de esta historia.

En 2005 me retiré de la dirigencia por innumerables inconvenientes con la barra de Peñarol. Mi esposa me dio a elegir entre ella o Peñarol, por la situación que se daba en ese momento con ellos.

En 2007 falleció el Cr. Damiani, y quedó su hijo Juan Pedro Damiani. Primero como coordinador, y luego, en las elecciones del 2010, fue elegido como nuevo presidente del club.

Durante la gestión como presidente de J. P. Damiani, se llevó a cabo la construcción del estadio que se pensó en llamar “El Campeón del Siglo“; y luego de muchas búsquedas de terreno, se terminó construyendo donde está en la actualidad.

Por esa época, alrededor del 2012 aproximadamente, y ante la aparición del Sr. Ignacio Ruglio como candidato a la presidencia, el Sr. Juan Pedro Damiani le otorgó un cargo administrativo dentro del Palacio Peñarol.

En las elecciones del 2016, resultan ganadores por el oficialismo el Dr. Jorge Barrera como presidente, y Rodolfo Catino como vice, con un mandato desde 2017 hasta 2020.

Y finalmente llegamos a la presidencia del Sr. Ignacio Ruglio, acompañado siempre del Cr. Zaidensztat.

Las elecciones del año 2020 fueron adelantadas a octubre de 2019, a raíz de la pandemia. En dichas elecciones los candidatos eran Juan Pedro Damiani por el oficialismo, Ruglio como opositor, además del Dr. J. Trostchanky. A raíz de la pandemia, la mayoría de los socios vitalicios no concurrieron a votar, y por esa razón es que la presidencia fue ganada, por muy escaso margen, por el Sr. Ignacio Ruglio y como vice, el Cr. Eduardo Zaidensztat.

El Sr. Ruglio le ofreció la vicepresidencia al Cr. Zaidensztat , quien, incluso antes de aceptar, le comentó dicha propuesta a su amigo Alberto Sonsol (actualmente fallecido), para ver qué opinión tenía. Sonsol, en esa época, me comentó que le dijo que cómo podía acompañar a la presidencia a un exbarra, que no tenía crédito, dinero, ni profesión alguna. Ese fue su consejo. Indudablemente, el Cr. Zaidensztat no lo tomó en cuenta.

Muchos socios desconocían que el Sr. Ruglio, en su actividad comercial, resultó ser un deudor compulsivo, en una sociedad formada con su señora, con casi toda la banca del Uruguay. Y pesaba sobre él una demanda civil del BROU, agencia Propios, que tuvo como consecuencia el despido de la gerenta de dicho banco.

Incluso, para presentarse en la elecciones del 2021, me comentaron de muy buena fuente que le solicitó un préstamo de US$ 200.000 al exjugador Urretavizcaya, que, hasta donde yo sé, nunca fue reintegrado. En esa instancia fue elegido como presidente, por una diferencia de muy pocos votos, acompañado como vice del Cr. Zaidensztat.

No todo lo de Ruglio fue malo, él le puso cláusulas de rescisión bien altas a los contratos de los jugadores con mucho futuro; por las cuales, por la venta de dichos jugadores entraron a Peñarol una cifra cercana a los US$ 60 millones.

Lamentablemente, ese dinero fue totalmente malgastado, al confirmar Ruglio, como gerenciadores del club a P. Bengoechea y G. Cedrés. Dichos gerenciadores, en los primeros tres años de actuación, recomendaron la traída de aproximadamente 54 jugadores, de los cuales solo anduvieron más o menos bien cinco jugadores. Los demás resultaron un fiasco. También con la misma recomendación trajeron de técnico al Sr. Larriera, quien, al poco tiempo, fue despedido por el bajo rendimiento del equipo.

Toda la oposición quería cesar a los señores Bengoechea y Cedrés, que ganaban entre ambos aproximadamente US$ 65.000. Pero esto no era aceptado por Ruglio y Zaidensztat. Es más, nunca se pudo comprobar si, efectivamente, ellos recibían ese dinero. Y en una reunión del consejo directivo, se hizo una votación, por dicho tema, donde cuatro votos valieron más que cinco, y ellos siguieron en su puesto. Y al poco tiempo, se realizó otra votación, por el mismo tema, donde cuatro fueron más que siete. Parecería que hubiera una dictadura del presidente y vice en Peñarol.

A partir de la gestión del oficialismo, las memorias y balances, sobre todo las primeras, estaban mal detalladas, específicamente para qué se utilizaban los dineros; como se hacía antiguamente. En la memorias aparecían solo entradas y salidas de dinero (números); como se debería haber hecho desde la época en que yo era dirigente. Es más, hubo gastos millonarios en diferentes obras, todo sin licitación, y en su gran mayoría pagados con sobreprecio. Ejemplos: para la remodelación del estadio Las Acacias, se gastaron US$ 900.000, estadio enclavado en una zona roja, donde nos entran ni las ambulancias.

También fue gastada una cifra millonaria, en lo que se dijo era una ciudad deportiva, alrededor del Campeón del Siglo, que en realidad eran unas canchas, que carecían de lo indispensable para que pudieran funcionar; para juveniles como también para el plantel principal.

También se gastó una fortuna en la remodelación de la concentración de Los Aromos, que debió estar lista, se decía, en el mes de febrero, y hasta la fecha no se ha terminado. Como también en el Palacio Peñarol, donde el presidente construyó un escritorio personal, desde donde realiza sus negocios personales (primera vez en la historia de Peñarol).

A modo de anécdota, ante una pregunta de un periodista, el Cr. Zaidensztat, se ve que se le nubló la mente, dijo que en 2024 no se había vendido ningún jugador. Para que recuerde, le aporto nombres: W. Aguirre, el zaguero G. Rodríguez, D. García, Medina, Ch. Baez, el gran goleador F. Batista y L. Sequeira, entre otros. Se fue toda la columna vertebral de Peñarol. Y a su vez, entraron jugadores recomendados por diferentes contratistas (Novick quiso traer a Aquelova, que nunca llegó, ni nunca se supo de él), pero sí vino Babi, que costó una fortuna y no se sabía a qué jugaba.

También traídos por otros contratistas: Nahuelpan, el argentino S. Sosa, de Danubio el cepillo González, Mayada, Avenati, Gastón Silva, etc., etc.; pero ninguno dio resultado.

Y para terminar, en esta segunda presidencia, en el programa Las voces del futbol, yo declaré cosas muy graves, y ninguna fue refutada.

Y mientras el Sr. Ruglio y el Cr. Zaidensztat sigan diciendo que son hinchas de Tenfield, conociendo la disputa que hay entre Tenfield y el presidente de la Conmebol, Sr, Domínguez, no vamos a poder ni siquiera acceder a un puesto de la Copa Libertadores, más allá de los octavos de final, como sucedió esta última vez, con árbitros puestos por la Conmebol, como Rafael Claus (brasileño) y el colombiano W. Roldán.

Bernardo Loffler

CI 1.145.771-5

Socio vitalicio n.º 97092