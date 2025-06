Lo político y lo jurídico en América Latina

El presidente Yamandú Orsi ha tenido un enfoque institucional al evitar pronunciarse sobre la condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner —“como gobierno no es buena cosa que nos metamos en asuntos de otros países, y cuando estamos hablando de temas penales, menos todavía”—, en coherencia con las formas institucionales.

No obstante, conviene recordar que, como bien decía Pepe Mujica, “lo político supera lo jurídico”. La judicialización de líderes populares genera un impacto político de gran magnitud, que no puede ocultarse tras el manto del protocolo. En este sentido, hay al menos cuatro argumentos sustantivos que cuestionan tanto la legitimidad de la Corte Suprema argentina como la viabilidad jurídica de la causa:

Por todo ello, resulta artificial que un gobierno con raíces progresistas se parapete tras el protocolo y el principio de no intervención, mientras la judicialización de referentes populares opera como instrumento político. La “veta de herrerismo” (del de Herra, no del nieto o el bisnieto), que denota un exceso de formalismo técnico, no puede prevalecer cuando lo que está en juego es el manipuleo de la justicia con fines políticos.