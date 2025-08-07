  • Cotizaciones
    jueves 07 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Los proyectos de prospección sísmica ambiental

    Sr. director:

    “En la radio no escuché nada de lo de ayer”. Estas fueron las palabras de mi señora ayer, 6 de agosto, de mañana, al referirse a la audiencia pública sobre la autorización ambiental de proyectos de prospección sísmica marina que se desarrolló el martes 5 de agosto, de 18 a 1 horas del miércoles 6, en Maldonado. Entiendo que como emplazamiento se eligió Maldonado porque elegir Artigas hubiera sido demasiado evidente.

    Leé además

    Haroldo C. Saxlund

    El impuesto a los ricos y la vivienda
    Mg. Camila Hergatacorzian

    Las bibliotecas

    Efectivamente, en la radio no se escuchó nada de lo de ayer porque desde hace dos años no se escucha nada en los medios sobre este proyecto. La sociedad civil uruguaya estuvo a la altura de las circunstancias, con un autobús fletado desde Montevideo y más de 40 intervenciones que aunaron sentimiento, conocimiento y espíritu de lucha frente a un proyecto dañino para Uruguay. Los intervinientes de la academia y la sociedad civil diseccionaron con evidencia que el eslogan Uruguay Natural se aproxima mucho a un atrezo de cartón piedra. Pero en la radio no escuchamos nada de lo de ayer.

    Estuve sentado junto al personal del Ministerio de Ambiente. Fue notable la cara de funeral de los cinco funcionarios a lo largo de las más de seis horas de audiencia. Estaban haciendo algo que no querían hacer pero que tenían que hacer porque tienen que pagar el internet y la factura de la luz como todo el mundo.

    Invito a los lectores de este semanario a que consulten la página de YouTube del Ministerio de Ambiente para visionar la audiencia del martes: https://www.youtube.com/live/NNdaxjEjXQE?si=68IJxpOg_oQWBcBa. Les recomiendo que se apresuren, no vaya a ser que por algún problema técnico ese video desaparezca de la red. Porque uno de los intervinientes declaró que esa audiencia, por lo obvio de los impactos socioambientales, “no debería estar pasando”, y tal vez de lo que se trata ahora es de borrarla para que no quede registro de que pasó.

    Aunque en la radio seguiremos sin escuchar nada de lo de ayer, la sociedad civil uruguaya seguirá denunciando este despropósito.

    Nicolás Dorronsoro

    Selección semanal
    Del Ejecutivo al Parlamento

    Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

    Por Nicolás Delgado
    Impuestos

    La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

    Por Redacción Búsqueda
    Israel

    Uruguay considera un “imperativo moral” denunciar las “evidentes” violaciones de Israel al derecho internacional

    Por Guillermo Draper
    Pasaportes

    El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El gobierno aspira a que empresarios y trabajadores cierren acuerdos en un máximo de 90 días

    Comenzaron los Consejos de Salarios; mayoría de los grupos “madre” fueron convocados

    Por Redacción Búsqueda
    Simposio Libertad de expresión, desinformación y regulación. Desafíos y caminos posibles para Uruguay y la región, organizado por Búsqueda
    Video

    Uruguay avanza en una agenda digital que aborda la desinformación y propone reglas para la inteligencia artificial

    Por José Frugoni
    Guillermo Tolosa, presidente del BCU

    Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

    Por Ismael Grau
    Apenas 57,4% de los bebés en Uruguay son alimentados solo con leche materna hasta los seis meses

    Apenas 57,4% de los bebés en Uruguay son alimentados solo con leche materna hasta los seis meses

    Por Federica Chiarino Vanrell