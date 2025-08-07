Los proyectos de prospección sísmica ambiental

Sr. director:

“En la radio no escuché nada de lo de ayer”. Estas fueron las palabras de mi señora ayer, 6 de agosto, de mañana, al referirse a la audiencia pública sobre la autorización ambiental de proyectos de prospección sísmica marina que se desarrolló el martes 5 de agosto, de 18 a 1 horas del miércoles 6, en Maldonado. Entiendo que como emplazamiento se eligió Maldonado porque elegir Artigas hubiera sido demasiado evidente.

Efectivamente, en la radio no se escuchó nada de lo de ayer porque desde hace dos años no se escucha nada en los medios sobre este proyecto. La sociedad civil uruguaya estuvo a la altura de las circunstancias, con un autobús fletado desde Montevideo y más de 40 intervenciones que aunaron sentimiento, conocimiento y espíritu de lucha frente a un proyecto dañino para Uruguay. Los intervinientes de la academia y la sociedad civil diseccionaron con evidencia que el eslogan Uruguay Natural se aproxima mucho a un atrezo de cartón piedra. Pero en la radio no escuchamos nada de lo de ayer.

Estuve sentado junto al personal del Ministerio de Ambiente. Fue notable la cara de funeral de los cinco funcionarios a lo largo de las más de seis horas de audiencia. Estaban haciendo algo que no querían hacer pero que tenían que hacer porque tienen que pagar el internet y la factura de la luz como todo el mundo.

Invito a los lectores de este semanario a que consulten la página de YouTube del Ministerio de Ambiente para visionar la audiencia del martes: https://www.youtube.com/live/NNdaxjEjXQE?si=68IJxpOg_oQWBcBa. Les recomiendo que se apresuren, no vaya a ser que por algún problema técnico ese video desaparezca de la red. Porque uno de los intervinientes declaró que esa audiencia, por lo obvio de los impactos socioambientales, “no debería estar pasando”, y tal vez de lo que se trata ahora es de borrarla para que no quede registro de que pasó.