La evidencia científica internacional es contundente: los suplementos nutricionales y nutracéuticos desempeñan un rol fundamental tanto en la promoción de la salud como en el acompañamiento terapéutico de múltiples enfermedades crónicas, especialmente en un contexto global en el que la prevención cobra cada vez mayor importancia.

En Uruguay, pese a contar con algunas líneas de producción local, la oferta disponible es limitada y no logra cubrir la creciente demanda de suplementos con estándares de calidad, pureza y dosificación óptimos, tal como se observa en mercados más desarrollados. En países como Estados Unidos, Brasil y diversas naciones europeas, existen laboratorios especializados con grandes escalas de producción, capaces de ofrecer productos sometidos a estrictos controles regulatorios por organismos prestigiosos como la FDA (EE.UU.), la EMA (Unión Europea) y ANVISA (Brasil).

Propuesta. Permitir la importación ágil de suplementos nutracéuticos (no medicamentos) que cuenten con aprobación de organismos regulatorios internacionales de reconocido prestigio. Esta medida generaría beneficios concretos y verificables:

1. Reducción de tiempos. El proceso actual de autorización mediante el MSP puede demorar entre 18 y 24 meses, lo que enlentece el acceso de la población a productos seguros y de calidad. Un mecanismo más eficiente permitiría acortar estos plazos de manera significativa.

2. Mejora en la salud pública y reducción de costos. El acceso a suplementos adecuados contribuye a prevenir deficiencias nutricionales, mejorar marcadores metabólicos, complementar tratamientos de enfermedades crónicas y disminuir la presión asistencial sobre el sistema sanitario. Esto se traduce en menores costos para el Estado y para el propio usuario, fortaleciendo la estrategia nacional de prevención.

3. Mayor competitividad, transparencia y recaudación. La importación de suplementos aprobados internacionalmente permitiría generar ingresos fiscales hoy inexistentes, ampliar la variedad y calidad de la oferta, y fortalecer la libertad de elección del consumidor.

Mecanismo sugerido. Ante la propuesta de importar un suplemento específico, se otorgaría un plazo de 30 días para que la industria nacional pueda presentar oposición en caso de existir fabricación local equivalente. Si no hubiera oposición, el producto se incorporaría a una lista pública de suplementos habilitados, vigente por un plazo de, por ejemplo, cinco años. Esta lista permitiría un sistema más transparente, moderno y alineado con prácticas regulatorias de otros países.

Un tema que trasciende partidos y sectores. La salud preventiva y el acceso a productos seguros y de calidad es un asunto que beneficia a toda la sociedad uruguaya, independientemente de partidos políticos, asociaciones médicas o sectores económicos. Es una oportunidad para mejorar la salud pública, modernizar el sistema y promover la innovación.

Invito a todas las personas, profesionales e instituciones interesadas en avanzar con esta iniciativa a comunicarse conmigo a través del correo [email protected] o por WhatsApp al 099 267 334.

Me pongo a entera disposición para colaborar y liderar este proceso por el bien común.

Atentamente.

Freddy Ringvald

P.D.: Adjunto investigaciones científicas relevantes:

1) The Role of Glutathione and Its Precursors in Type 2 Diabetes. Antioxidants. https://www.mdpi.com/2662282:

2) Nitric oxide in the cardio-cerebrovascular system: Source, regulation and application. Nitric Oxide. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39299647/

3) A Comprehensive Review on Nutraceuticals: Therapy Support and Formulation Challenges. Nutrients. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36364899/