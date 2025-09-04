Ocupaciones laborales y violaciones a la libertad

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En las dos últimas ediciones de Búsqueda tuvimos la aparición del filósofo Isaiah Berlin como epistológrafo. Queda claro que el asunto de la libertad es para él de la mayor relevancia.

Me ha convencido plenamente con sus planteos, así que aprovecho las circunstancias para referirme a un asunto que suele repetirse bastante, y así intento colaborar al ejemplificar los conceptos teóricos. Se trata del derecho de huelga y, en particular, sobre la ocupación de lugares de trabajo, que es uno de los puntos más discutidos.

El artículo 57 de nuestra Constitución de la República reconoce la huelga como un derecho gremial y prevé la reglamentación por ley de su “ejercicio y efectividad”, lo que nunca se efectuó. Así entonces, existe el derecho de huelga, pero en nuestro país no sabemos bien lo que implica, más allá del derecho de los trabajadores a suspender temporalmente su trabajo con el fin de ejercer presión para la defensa de sus intereses laborales. Pero ¿pueden ocupar el lugar de trabajo? ¿Hasta qué punto? ¿Pueden impedir que los trabajadores que lo deseen continúen con sus tareas?

Si bien no hay normas vigentes que lo indiquen (hecho insólito), existen antecedentes jurisprudenciales, como los que ha definido la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que le han dado contenido al asunto.

Por ejemplo, la SCJ ha reconocido que la ocupación del lugar de trabajo puede considerarse una extensión del derecho de huelga, aunque a la vez el empleador privado mantiene el derecho de acceso a su propiedad y no puede impedirse que quienes quieran trabajar lo hagan (derecho al trabajo). Es decir, que el Estado debe garantizar un equilibrio entre el derecho de huelga y los derechos de propiedad, libertad de trabajo y seguridad.

La SCJ subraya que la huelga debe ser colectiva, temporal y con finalidad laboral. Considera que el ejercicio del derecho de huelga no se trata solo de no trabajar, sino también de darle visibilidad y eficacia a la medida, y por esto se justificaría la ocupación.

Como se puede apreciar, se trata de conceptos relativamente vagos: ¿qué puede considerarse como “temporal”? ¿Un día, una semana, un mes, un año?; y que la huelga tenga finalidad laboral, ¿qué significa exactamente y cómo se evalúa? ¿Si el gremio exige que la empresa contrate a nuevos trabajadores para realizar el mismo trabajo, tiene eso finalidad laboral?

Pero quisiera quedarme en esta oportunidad con el asunto de la ocupación del lugar de trabajo. La SCJ la justificó en que la huelga debe tener visibilidad y eficacia. ¿Acaso no tendría visibilidad que los trabajadores se agruparan frente a la respectiva empresa con pancartas y llamaran a la prensa? ¿Por qué sería necesario ocupar el lugar de trabajo para darle visibilidad a la medida? Y con relación a la eficacia, ¿qué se considera como tal? ¿Que los trabajadores logren lo que piden? ¿Acaso debe suponerse que siempre piden lo justo? ¿Lo justo para quiénes? ¿Es justo parar una empresa y generarle así importantes pérdidas económicas, que incluso puede derivar en el cierre de la propia actividad económica que beneficia a los trabajadores?

Evidentemente, las situaciones deben analizarse caso a caso y llegarse a soluciones negociadas que resulten aceptables para las dos partes en conflicto. Pero no siempre esto ocurre. El reciente conflicto del sector pesquero parece ser un buen ejemplo.

Al parecer, en mayo del corriente se produjo un conflicto cuando el sindicato de la pesca (Suntma) reclamó la incorporación de un tripulante extra en los barcos costeros para cubrir las guardias del capitán durante su descanso. Las patronales rechazaron esa medida como un costo innecesario. El reclamo implicaba modificar un convenio colectivo vigente hasta 2027, que incluía una cláusula de paz laboral.

El paro se extendió y afectó a toda la flota, incluidas embarcaciones de gran porte que procesan pescado en altamar. Hasta 53 buques quedaron inactivos y varios retornaron al puerto prematuramente en un hecho “histórico”. El conflicto provocó pérdidas millonarias (más de US$ 50.000.000 en exportaciones frustradas), según se informó. Las cámaras empresariales reaccionaron con algunas medidas, pero el conflicto escaló con amenazas directas de violencia de parte de los trabajadores armados. Y, según dicen los afectados, el Estado brilló por su ausencia en la defensa de sus derechos.

Dejemos la crónica por acá. ¿Todo esto por un reclamo de un tripulante extra solo en los barcos costeros, algo que los empresarios sostienen a capa y espada que no es necesario? ¿Hasta dónde ese reclamo es justo?

En cuestiones laborales, “in dubio pro operario” (en la duda corresponde darle la derecha al trabajador), pero esto tiene que tener algún límite porque, de lo contrario, se afectan los derechos y libertades de otras personas. En el caso, no solo los patrones de los barcos y resto del personal directivo de la industria, sino también —como quedó de manifiesto— muchas familias que viven de esa actividad, que se quedaron varios meses sin su fuente de subsistencia, y todos los ciudadanos que —indirectamente— reciben asistencia del Estado, el cual se financia —entre otras fuentes— con los impuestos que cobra sobre las actividades empresariales.

La demanda de “eficacia” de las medidas de huelga parece estar entrando en conflicto con la demanda de libertad, seguridad y derecho al trabajo de los no huelguistas. En otras palabras, la demanda de una mejor posición relativa en la relación laboral por parte de los sindicalizados en este caso significó la pérdida de libertades esenciales por parte de los patrones y de las familias deseosas de seguir trabajando. Y esto último no se realizó con ocupaciones en esta oportunidad, pero con medidas de “eficacia” análogas: oposición a la estiba e impedimentos al zarpe de las embarcaciones.

Bajo lo que Berlin calificaba en sus dos cartas anteriores como libertad “extendida” (tergiversada) quizá algunos sostengan que la medida se justifica porque los trabajadores tienen poca libertad, al tener poca capacidad de disfrutar de ella. Y Berlin contestaría que eso no es falta de libertad y que en el Uruguay todos son iguales ante la ley y, por tanto, igualmente libres. Que los trabajadores no están obligados a trabajar en esa actividad y, por ende, pueden elegir hacerlo en otras. En cambio, quienes querían trabajar y producir no pudieron hacerlo por falta de libertad, en este caso, negativa, porque el sindicato interfirió con ellos obstruyendo esa posibilidad y ese derecho.

Parece hora de que nos demos cuenta de que los trabajadores no siempre tienen la razón, aunque supuestamente sean la parte más “débil” de la relación laboral. Y que un Estado de derecho como el nuestro, democrático republicano (y, por tanto, liberal, en sentido amplio), debe garantizar la libertad de todos, especialmente la de quienes generan riqueza por medio de la aplicación de capital o de trabajo (ambos tan necesarios).

La ocupación de los lugares de trabajo, impidiendo u obstaculizando esa generación de riqueza, viola los derechos de los últimos, pero además de injusta es completamente innecesaria e inconveniente. Bien haría nuestra SCJ en modificar su criterio y, sobre todo, nuestros parlamentarios en legislar como en este caso lo prevé la Constitución y como es su función y su deber.

La libertad de todos los ciudadanos no es una entelequia, sino un derecho concreto que una democracia debe cuidar. Por eso la importancia de saber bien —antes— lo que es y cómo cuidarla.

Leonardo Decarlini