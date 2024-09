Economistas Gabriel Oddone e Isaac Alfie alertaron ineficiencias en el sistema de salud

Rama trabajó en el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), luego fue economista principal del Banco Mundial para Vietnam y se desempeñó como economista jefe para Asia del Sur y para América Latina de ese organismo multilateral. Entre sus publicaciones está El país de los vivos: un enfoque económico, un ensayo presentado en 1991 en el cual, recordó Oddone, se propuso controvertir las tesis dominantes de por qué Uruguay se había rezagado. “Lo que es interesante de ver es que, 30, 40 años después, estamos ante una nueva contribución de Martín, que no pone el énfasis en los temas macroeconómicos, sino que nos hace ver que hay una agenda de temas microeconómicos que es fundamental (...). Hoy, en Uruguay, tenemos una economía en términos históricos relativamente estable” pero, “si Uruguay no mejora su eficiencia asignativa, si Uruguay no tiene una capacidad de, digamos, aumentar la productividad”, no va a “poder aumentar el crecimiento. Y eso pasa por reformas en lo microeconómico, reformas estructurales, y pasa por conectar mejor el mundo del conocimiento con el mundo de los negocios, el mundo de la tecnología de la innovación con el mundo de los negocios, ahí está la agenda”, definió el nominado ministro de Economía de un eventual gobierno frenteamplista en 2025. Oddone añadió que “la eficiencia del Estado en algún sentido es la eficiencia del sector no transable, donde hay un terrible problema a resolver: es imposible ser competitivos internacionalmente con un sector no transable que tiene los niveles de productividad que tiene” en la actualidad.