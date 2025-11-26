  • Cotizaciones
    miércoles 26 de noviembre de 2025

    Dos miembros de la Guardia Nacional asesinados a tiros cerca de la Casa Blanca

    Dos miembros de la Guardia Nacional fueron asesinados a tiros a pocas cuadras de la Casa Blanca este miércoles, dijeron las autoridades, lo que provocó rápidas respuestas de seguridad cuando la policía arrestó a un sospechoso

    Integrantes del Servicio Secreto de los Estados Unidos custodian la entrada de la Casa Blanca este miércoles.

    Integrantes del Servicio Secreto de los Estados Unidos custodian la entrada de la Casa Blanca este miércoles.

    FOTO

    EFE/ Octavio Guzmán
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados en Washington el miércoles, informó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, a través de una publicación en X.

    La Casa Blanca estaba cerrada en ese momento, y el presidente Donald Trump se encontraba en Florida.

    El presidente reaccionó en su red social Truth, asegurando que el atacante, que disparó a los dos guardias nacionales, también resultó gravemente herido. Trump agregó que, a pesar de ello, “pagará un precio muy alto”.

    Embed

    Cientos de efectivos de la Guardia Nacional, tanto del Distrito de Columbia como de varios estados, patrullan la capital. Esto ocurre después de que Trump emitiera en agosto una orden de emergencia, federalizando la policía local y enviando guardias desde ocho estados y el Distrito de Columbia.

    La medida busca reforzar la seguridad en la capital del país ante distintas amenazas, y el tiroteo de este miércoles ocurre en ese contexto de alta presencia militar en Washington.

    FUENTE:FRANCE24

