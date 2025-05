Confianza, expectativas de inflación, depósitos, créditos, recaudación, precios e ingresos en Uruguay en números

0,29%

Los analistas de bancos, empresas de servicios bursátiles, consultoras y centros de análisis encuestados por el Banco Central proyectan —en mediana— que la inflación este mes será de 0,29%.

Para todo el año, la expectativa es que el Índice de Precios al Consumo acumule un incremento de 5,36%, un guarismo algo menor del que esperaban al responder al sondeo un mes antes (5,50%).

2,50%

El Producto Interno Bruto crecerá este año 2,5% en promedio, respecto a 2024, según las proyecciones —en mediana— de 25 analistas privados.

Para 2026 y 2027, esperan que la actividad económica aumente un 2,0% y un 2,30%, respectivamente.

16%

En el primer trimestre del año, el desempleo en Treinta y Tres se mantuvo como el más alto de todo el país (16%). En Río Negro, que en diciembre-febrero había tenido la misma tasa, bajó a 14,7%.

En el otro extremo, Maldonado registró en enero-marzo la menor desocupación, de un 4,4% de la población económicamente activa.

US$ 42.470 millones

El estatal Banco República tuvo en abril una baja de US$ 131 millones en sus depósitos, mientras que las instituciones privadas registraron un incremento. En conjunto —sin el Banco Hipotecario, ya que no se divulgaron datos—, el stock disminuyó en US$ 57 millones y se ubicó en US$ 42.470 millones al cierre de ese mes.

US$ 175 millones

El stock de préstamos bancarios creció US$ 175 millones durante abril, a US$ 23.633 millones. Hubo aumento en la mayoría de las instituciones, según los datos informados por el Banco Central, que no incluyeron al Hipotecario.

-1,7%

En abril, con menos días de actividad que un año atrás por la Semana de Turismo, la recaudación de impuestos registró una baja en términos reales. Fueron $ 60.315 millones brutos.

El descenso fue de 1,7% descontada la devolución de tributos (-3,1% bruta).

0,18%

Debido al abaratamiento de las mercaderías que van “a plaza” y al encarecimiento de aquellas destinadas a la exportación, el Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales aumentó en abril 0,18% frente al mes previo.

Por sectores de actividad, hubo bajas en los precios mayoristas de la producción agropecuaria, forestación y pesca, e incrementos —de entorno a 0,3%— en las manufacturas industriales y en los surgidos de la explotación de minas y canteras.

$ 90.469

El ingreso medio de los hogares en enero-marzo fue estimado en $ 90.469 mensuales, que se compara con los $ 87.472 del mismo trimestre de 2024.

A su vez, el ingreso medio per cápita de los hogares fue de $ 32.087 en enero-marzo pasado.