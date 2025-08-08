  • Cotizaciones
    viernes 08 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    EEUU sube a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro

    El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó este jueves a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico y de haber "estrangulado la democracia".

    Nicolás Maduro

    Nicolás Maduro

    FOTO

    AFP

    El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó este jueves a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico y de haber "estrangulado la democracia".

    "Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional", acusó la fiscal general Pam Bondi en un vídeo subido a su cuenta de la red social X.

    Leé además

    Javier Milei
    Argentina

    Un ¿réquiem? para Las Fuerzas del Cielo, la tropa joven y digital que consagró a Milei en las redes sociales

    Por Victoria De Masi
    Un residente de Gaza recibe una lata de comida en medio de la aguda crisis alimentaria que vive el territorio palestino y que numerosas organizaciones y gobiernos achacan a Israel 
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel cree que no logra dominar la batalla global sobre “el relato” de lo que sucede en Gaza

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Caracas no tardó en reaccionar.

    "La patética 'recompensa' de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", declaró el canciller venezolano Yván Gil en un mensaje en Telegram.

    Bondi acusa al mandatario venezolano de utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cartel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en Estados Unidos.

    Hasta la fecha, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) "ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, con casi siete toneladas vinculadas" al propio líder chavista, precisa Bondi.

    Es la "fuente principal de ingresos" para los cárteles con sede en Venezuela y México, añade Washington.

    "No escapará"

    Bondi asegura que la cocaína suele estar mezclada con fentanilo, un opioide sintético que causa estragos en Estados Unidos.

    El Departamento de Justicia "ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más", prosigue la fiscal general.

    "Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes", insiste.

    "El régimen de terror de Maduro continúa", añade Bondi sobre el líder chavista, cuya reelección desde 2018 es considerada fraudulenta por Washington.

    La secretaria de Justicia da un número de teléfono y pide información "para llevar a este criminal ante la justicia".

    En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirma que desde 2020 "Maduro ha estrangulado la democracia y se ha aferrado al poder".

    "Afirmó haber ganado las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, pero no presentó ninguna prueba de ello", añadió.

    Estados Unidos "no lo reconoce como presidente de Venezuela", recalca Rubio.

    "Propaganda política"

    Para el gobierno de Maduro es una "operación de propaganda política"

    "Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política", afirmó el canciller.

    Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump (2017-2021).

    En 2020, Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de "narcoterrorismo" y conspiración para traficar drogas y ofreció 15 millones de dólares por información que permitiera capturarlo.

    La administración del expresidente demócrata Joe Biden subió la cantidad a 25 millones.

    La presentación de cargos contra un mandatario extranjero por parte de Washington es inusual pero ya lo hizo en 1988 contra el entonces presidente de Panamá, Manuel Noriega, antes de invadir el país para derrocarlo.

    Tanto el gobierno de Biden como el de Trump reconocieron como "presidente legítimo" de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de 2024.

    La Casa Blanca acusa al chavismo de mover los hilos de la banda criminal Tren de Aragua, declarada por Washington organización "terrorista" global, lo que no le ha impedido enviar a emisarios a negociar con altos cargos venezolanos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.

    En julio Rubio anunció la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela en virtud de un acuerdo alcanzado con la ayuda de El Salvador.

    La hostilidad de Trump hacia Maduro se remonta a su primer mandato.

    En 2019 el republicano reconoció al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, "presidente interino" de Venezuela e impuso una batería de sanciones, incluido un embargo petrolero, en una fallida estrategia de presión para intentar provocar la caída de Maduro.

    La propia oposición venezolana puso fin al simbólico gobierno interino de Guaidó en enero de 2023.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Debate

    Plenario del Frente Amplio discutió dificultades de financiamiento de sus comités de base y el "vaciamiento" de las estructuras departamentales

    Por Santiago Sánchez
    Defensa

    Senadores oficialistas volvieron a postergar ascenso a coroneles del Ejército

    Por Santiago Sánchez
    Desinformación

    De la inteligencia artificial a las estafas: cómo el periodismo colaborativo enfrenta la desinformación digital en América Latina

    Por Guillermina Servian
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel cree que no logra dominar la batalla global sobre “el relato” de lo que sucede en Gaza

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Vestimenta y textiles es el principal rubro de compra bajo el régimen simplificado

    Compras web bajo el régimen “simplificado” se encaminan a un récord, al igual que el de franquicia total

    Revólver calibre 38 en la casa de un particular en Montevideo. 

    Cuatro fiscales mujeres lideran las investigaciones de homicidios, con “gran acumulación” de trabajo y una violencia creciente

    Por Macarena Saavedra
    Patricia Bullrich y autoridades de la Policía Federal de Argentina durante la conferencia de prensa en la que anunciaron el nuevo combate contra el PCC

    Argentina empezó una investigación sobre el PCC de Brasil e incluyó a Marset entre sus integrantes

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Bomba de humo en un paro del PIT-CNT en 2023

    La conflictividad laboral escala con la discusión salarial y presupuestal, tras un primer semestre moderado

    Por Redacción Búsqueda