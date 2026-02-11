¡Hola !

Dónde comer en verano

Cuatro nuevas opciones para probar esta temporada en Punta del Este

Weiss Burger Uruguay.

Weiss Burger Uruguay.

 

FOTO

Búsqueda | Clementina Delacroix Cardeza
Por Clementina Delacroix Cardeza
Redactora de Galería

La Guanaca Resto Bar

La Guanaca
La Guanaca.

La Guanaca.

Sobre el Boulevard Gourmet abrió La Guanaca, que combina gastronomía, música y una energía al ritmo del verano. La comida funciona como punto de encuentro y la experiencia se completa con DJ en vivo y una barra de tragos.

Leé además

Boulevard de las Palmeras.
La mesa esteña está servida

11 aperturas que amplían el recorrido gastronómico de Punta del Este

Por Clementina Delacroix Cardeza
Bravo Restó.
Guía

Dónde comer en verano

Por Clementina Delacroix Cardeza
Genuína
Novedades de temporada

Dónde comer en verano

Por Clementina Delacroix Cardeza

La carta, amplia y versátil, incluye bruschettas, tortillas, provoleta, pizzas, milanesas, chivitos, pastas, ensaladas y hasta salmón grillado. De viernes a domingo, ofrece un menú ejecutivo al mediodía, de 12 a 16 horas, ideal para una pausa distendida entre playa y playa o una salida sin apuro.

Pedragosa Sierra, entre Av. Roosevelt y San Ciro, Punta del Este. WhatsApp: 094 422 870. De lunes a jueves de 18 a 1 h, viernes a domingo de 12 a 2 h. Ig: @laguanaca.pde.

Weiss Burger Uruguay

Weiss IMG_2933
Weiss Burger Uruguay.

Weiss Burger Uruguay.

Creada por Tom Weiss en el sur argentino y consolidada como una marca en expansión, Weiss Burger abre en el puerto su primer local internacional. El formato es nocturno, pensado para acompañar el movimiento constante de la zona del puerto. Las hamburguesas se elaboran con carne seleccionada, panes suaves y combinaciones clásicas bien ejecutadas, en porciones generosas. Se pueden pedir en combo, con papas fritas o boniatos. La carta incluye una opción vegana.

Rambla G Artigas y El Foque, puerto, Punta del Este. Todos los días de 19 a 3 h. Ig: @weissburger.uy.

Silvestre

Silvestre
Silvestre.

Silvestre.

Este restaurante y cafetería ubicado en Punta Ballena invita a relajarse y disfrutar de un momento rodeado de naturaleza. Abierto todo el año y todo el día, desde el café de la mañana hasta las cenas, pasando por almuerzos y meriendas, con una cocina que pone el foco en el producto fresco y de estación.

La propuesta cruza café de especialidad con opciones pensadas para vegetarianos. Al mediodía, el almuerzo funciona con un mostrador de ensaladas y tartas acompañado por opciones de parrilla, mientras que por la noche la propuesta es a la carta. Los domingos al mediodía, el plan se completa con jazz en vivo.

Ruta Interbalnearia, km 117,3, Punta Ballena. WhatsApp: 094606123. De martes a domingo de 10 a 0.30 h. Ig: @silvestre_uy.

Pasillo

Pasillo
Pasillo.

Pasillo.

Cuando Bautista Strada llegó a Punta del Este y no encontró el tipo de pizza que le gustaba comer, se lo comentó a Eugenio Hall, creador de Pasillo, y juntos decidieron abrir una sucursal en el balneario. Así nació un proyecto de pizza a la piedra, más grande, más cargada y con más salsa que la napolitana clásica.

El proyecto, que cuenta con cinco sucursales en Argentina, desembarca fuera de fronteras con un formato descontracturado. Las masas son leudadas durante 24 horas en frío y se cocinan en horno a leña, con bordes bien marcados y porciones contundentes. La carta incluye pizzas clásicas, ocho variedades de pizzas rellenas de muzzarella al corte, calzone napolitano y empanadas.

Joaquín Lenzina, entre Chaná y Av. Salazar, parada 2, Punta del Este. WhatsApp: 099 180 155. Todos los días de 18.30 a 0.30 h. Ig: @pasillopizzerias.uy.

