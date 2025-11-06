Estos rolls de Lucía Soria son tan versátiles que pueden ser dulces o salados

Esta receta está buenísima porque la podés hacer salada o dulce. Acá les dejo esta versión salada, pero la masa funciona también para dulce si, en vezde queso, rellenás estos rolls con frutos secos picados, canela y un poco de azúcar. ¡Quedan deliciosos!
200 g de queso colonia, gouda o alguno similar rallado grueso
Hojas de orégano fresco o seco
Pimienta
Procedimiento
Empezamos haciendo la masa de los rollitos. En un bowl colocamos la harina, hacemos un hueco en el medio y agregamos la levadura con el azúcar y disolvemos con un poco de agua tibia. Agregamos el aceite y el agua que sea necesaria y amasamos hasta que la textura esté bien homogénea. Dejamos descansar 10 minutos. Agregamos la sal, amasamos un poco más y dejamos leudar en un lugar tibio por 30 minutos.
Mientras, vamos preparando el relleno del roll. Rallamos el queso, cortamos el verdeo al sesgo bien fino y deshojamos el orégano. Reservamos para después armar.
Cuando pasaron los 30 minutos, en una mesada limpia colocamos un poco de harina y bajamos la masa leudada. Estiramos tratando de formar un rectángulo lo más parejo posible, de un 1 cm aproximadamente.
Cubrimos toda la superficie con el queso, el verdeo, pimienta y orégano. Con cuidado, enrollamos la masa hasta formar un chorizo largo.
Los cortamos, preferentemente con un hilo para que queden bien parejos. Colocamos los rollitos en una placa para horno pintada con un poquito de aceite de oliva. Está bueno dejar un espacio entre ellos porque leudan dentro del horno también.
Llevamos a un horno precalentado a 180 grados y cocinamos por 20 minutos aproximadamente, hasta que estén dorados y bien livianos.
Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo, Penguin Random House.