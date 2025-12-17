¡Hola !

Una clásico que también disfrutan los celíacos

Fainá con parmesano, tomillo, zucchini grillado y ralladura de limón de Lucía Soria

Por Lucía Soria

En Mesa Garzón siempre recibimos con una mesa de aperitivos para disfrutar el espacio, charlar y distenderse antes de sentarse. Esta fainá tibia, con parmesano, tomillo y zucchini grillados, nació como una opción para los celíacos y se convirtió en clásico: algo simple y sabroso que abre la noche y marca el ritmo de una cena deliciosa, de verano, entre amigos.

Ingredientes

Para 2-3 personas

Para la fainá:

125 g de harina de garbanzo

375 ml de agua

25 ml de aceite de oliva

30 g de parmesano rallado

½ cdta. de sal

Pimienta negra

Hojas de tomillo fresco

Para los zucchini:

1 zucchini

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Ralladura de ½ limón

Procedimiento

En un bowl mezclamos la harina de garbanzo con la sal y agregamos el agua de a poco, batiendo hasta que quede una mezcla lisa. Sumamos el aceite de oliva y un poco de pimienta. Si se puede hacer la mezcla unas horas antes y dejarla reposando, es mucho mejor.

Precalentamos el horno a 220 °C con la asadera adentro para que esté bien caliente. Para cocinar, volcamos la mezcla en la asadera caliente y llevamos al horno unos 15 minutos. Cuando la superficie empieza a tomar firmeza, distribuimos por arriba el parmesano rallado y las hojas de tomillo. Volvemos al horno otros 10-15 minutos, hasta que la fainá se dore en los bordes.

Mientras tanto, cortamos el zucchini en láminas a lo largo y lo doramos en una plancha o sartén de hierro caliente con un poco de aceite. No lo movemos demasiado para que tome buen color. Salpimentamos y reservamos.

Retiramos la fainá del horno, dejamos enfriar apenas y acomodamos los zucchini­ grillados por encima. Terminamos con ralladura de limón y un chorrito de aceite de oliva. La servimos tibia.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.

