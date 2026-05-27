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    Ineed proyecta que habrá 90.000 escolares matriculados menos en 2032 que en 2025, lo que produce desafíos y oportunidades

    El instituto considera que se podría “aprovechar” este escenario para impartir educación media básica en escuelas urbanas adaptadas para recibir a niños y adolescentes, como pasa hoy en las rurales y en colegios

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Cada vez nacen menos personas en Uruguay y es una tendencia que se sostendrá en las próximas décadas. En base a proyecciones de población y a la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) estimó la evolución de la matrícula del sistema educativo hasta 2070 y presentó oportunidades y desafíos.

    En 1996 hubo 58.718 nacimientos; en 2003, 50.541 y en 2015, 48.926. Desde el 2016, la cifra cae año tras año. En 2024 nacieron 29.899.

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    “Si entre 2016 y 2024 hubieran nacido anualmente la misma cantidad de niños que nacieron en 2015, habrían ocurrido 109.000 nacimientos más. Si entre 1997 y 2024 hubieran nacido anualmente la misma cantidad de niños que nacieron en 1996, habrían ocurrido 424.000 nacimientos más“, plantea el Ineed en el último reporte del Mirador Educativo, titulado La matrícula de la educación obligatoria, proyección de escenarios posibles. Allí recuerda que vivimos en un país de tres millones y medio de habitantes, y sostiene que estos ejercicios permiten “visualizar la magnitud de la caída de los nacimientos”.

    El instituto estima que para 2070 la población en edad escolar será la mitad que la actual.

    Por ejemplo, el censo de 2023 identificó 230.969 niños de entre 5 y 9 años, mientras que para 2070 se proyectan 115.225 personas con esas edades.

    La caída en la matrícula se triplicará en la próxima década en relación a la última. Mientras que entre 2012 y 2024 se produjo un descenso de 50.000 matriculados desde educación inicial hasta media superior, Ineed proyecta que habrá 165.000 matriculados menos entre 2024 y 2036. Si se toman en cuenta estos niveles educativos, “la pérdida de matrícula en 2070 será de 313.000 casos respecto a 2024”, expresa el informe.

    Con estas proyecciones, el instituto busca contribuir a ”la planificación de las políticas educativas”.

    Oportunidades y desafíos

    La disminución de la población en edad de estudiar obligatoriamente es considerada “una oportunidad” para el sector educativo, que se expresa con el concepto de bono demográfico, en el sentido de que podría habilitar la reducción del tamaño de los grupos, la extensión del tiempo pedagógico (Ineed consigna que “los recursos humanos que se liberan por la reducción del número de grupos pueden destinarse a actividades fuera de los turnos tradicionales”), el ahorro en gastos de funcionamiento que pueden reorientarse a mejoras edilicias o pago de salarios. El instituto aclara que este bono solo aplica al sector público, porque en el privado la caída de la demanda implica menos ingresos por cobro de cuota.

    “El análisis de la reasignación de recursos” realizada entre 2012 y 2024, dada a raíz de la caída de 50.000 matriculados en el sistema educativo, constituye, según Ineed, “un insumo importante para planificar la política educativa de los siguientes 12 años, cuando se espera una reducción tres veces mayor a la registrada en los 12 años anteriores”.

    Más allá de estas oportunidades, el fenómeno también impone desafíos.

    El primero que destaca Ineed refiere a la distribución de niños y adolescentes en el territorio, puesto que la caída de la natalidad no ha sido uniforme.

    En segundo lugar, el instituto advierte que “las posibilidades de aumento de la cobertura solo existen en grupos en los que el acceso a la educación todavía no es universal”. En ese sentido, recuerda que mientras que los adolescentes de hogares de mayores ingresos tienen una cobertura universal en educación media superior, no la tienen sus pares que pertenecen a los hogares de menores ingresos.

    En Uruguay existen 2.255 escuelas y jardines, 177 liceos y 198 escuelas técnicas. “Ajustar la oferta educativa en relación con la distribución territorial de los locales, por ejemplo, parece una tarea necesaria en este contexto, pero no tan sencilla como reducir el tamaño de los grupos o redirigir los recursos ahorrados por la menor compra de materiales a otros rubros. Aún menos sencillo podría ser considerar globalmente la oferta educativa pública, aprovechando los eventuales excedentes locativos de las escuelas (que se vio, continuarán experimentando una fuerte caída de la matrícula) para ofrecer educación media”, expresa el Ineed.

    En ese sentido, recuerda que en los colegios es “común” que un local sea utilizado (“con las adecuaciones requeridas para asegurar cierta independencia entre niños y adolescentes”) para dictar educación primaria y media. Esto sucede en el sector público en el medio rural, con la llamada oferta de séptimo, octavo y noveno rural. Ineed planteó que esto “podría extenderse a las áreas urbanas“. Y agregó: “al menos inicialmente para los tres últimos grados de la educación básica integrada”.

    El instituto asume que esto requeriría “una inversión importante para adecuar los locales, así como arreglos institucionales dentro de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)”, pero implicaría una serie de ventajas: “ampliaría enormemente la oferta de educación media en el territorio, facilitaría la transición entre ciclos y generaría espacios más pequeños (más familiares) para el dictado de educación media”. En definitiva, para Ineed esta idea “podría impactar positivamente” en el aumento del egreso de la educación media, uno de los flancos del sistema.

    Por otra parte, “probablemente una mayor y mejor inversión” en primera infancia y en educación inicial “redunde” en trayectorias “más robustas” y ayude a mejorar las tasas de egreso de la educación obligatoria, reduciendo “la importante desigualdad” que se observa hoy.

    Ineed aclara que estos son “solo ejemplos de los aspectos que podrían considerarse en un escenario de caída radical de la matrícula”, por lo que no deben leerse como “propuestas concretas del Instituto”.

    “Solo afirman la necesidad de aprovechar esta situación de contexto, para pensar cambios que redunden en un aumento del ejercicio del derecho a la educación”, concluye.

    Antes y después de 2016

    El volumen de la matrícula proyectada se determina por la población, la cobertura y la eficiencia interna (o promoción de estudiantes).

    El descenso sostenido de la natalidad desde 2016 “reduce la demanda actual y futura de educación obligatoria”, expresa el informe. Como contrapartida, ha aumentado la cobertura en educación inicial y media superior, los dos subsistemas en los que no se ha alcanzado la universalización. El tercer factor, “la eficiencia interna del sistema”, que refleja la proporción de estudiantes que son promovidos al grado siguiente cuando finaliza cada año lectivo, ha aumentado, por lo que menos niños y adolescentes permanecen más tiempo del previsto en cada ciclo educativo.

    La tasa de cobertura para la población entre los tres y los cinco años aumentó 21,6% entre 2006 y 2024, y entre los adolescentes de 15 a 17 años creció 21,2 % en el mismo lapso.

    La caída de la matrícula se dio en la última década en todos los subsistemas, salvo en educación media superior, donde la matrícula aumenta sistemáticamente. Ineed explica que en este tramo “el descenso de la natalidad” sostenido desde 2016 “todavía no impacta”, y además “existe un importante aumento de la cobertura”.

    El informe puntualiza que “lo que en rigor se proyecta es la asistencia a educación, no la matrícula”.

    Proyección a 2070

    Las proyecciones de matrícula muestran diferencias entre los ciclos educativos.

    En Inicial, Ineed prevé que la matrícula continúe descendiendo hasta el año 2032, cuando llegaría a 87.259 niños —22.000 inscripciones menos que en 2024—. Luego estima que subirá, hasta 2040, aunque sin recuperar la cifra de 2024. Esto se debe a que el INE proyecta una leve mejora de la natalidad sobre inicios de la siguiente década. Desde 2040, Ineed visualiza un descenso sistemático de la matrícula. En 2070, sería el 60% de la verificada en educación inicial en 2024.

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    Para Primaria también se espera un descenso de la matrícula hasta 2036, luego un repunte de seis años, que dará lugar a otra caída sistemática. Entre 2025 y 2032 la pérdida será de más de 90.000 niños matriculados. En 2070, la matrícula sería el 48% de la que hubo en 2024.

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    En educación media básica se espera estabilidad en la matrícula hasta 2029 y desde entonces una caída. En 2070, la matrícula proyectada para el ciclo representa el 49% de la observada en 2024, consigna Ineed.

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    En media superior, el instituto prevé un leve aumento de la matrícula hasta el 2031 y luego una disminución similar a la proyectada para media básica.

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