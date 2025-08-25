  • Cotizaciones
    lunes 25 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ataque israelí contra hospital en Gaza deja 20 muertos, entre ellos cuatro periodistas

    Al menos 20 personas murieron, entre ellas cuatro periodistas, en ataques aéreos israelíes el lunes contra el Hospital Nasser de Gaza, según informaron funcionarios sanitarios palestinos. Más de 240 periodistas palestinos han muerto a manos de las fuerzas israelíes en Gaza desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, según el Sindicato de Periodistas Palestinos

    Médicos palestinos trasladan a un hombre herido al Hospital Nasser de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2025, tras los ataques israelíes

    Médicos palestinos trasladan a un hombre herido al Hospital Nasser de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de agosto de 2025, tras los ataques israelíes

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Dos ataques israelíes contra el Hospital Nasser en la Franja de Gaza dejaron al menos 20 personas muertas, incluidos cinco periodistas, informaron funcionarios de salud de Gaza el lunes 25 de agosto.

    El camarógrafo Houssam al-Masri, que trabajaba para Reuters, murió en un primer ataque, mientras que el fotógrafo Hatem Khaled, también empleado por Reuters, resultó herido en un segundo ataque, dijeron las autoridades.

    Leé además

     Palestinos muestran sus ollas vacías frente a un comedor social en Khan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 21 de agosto de 2025.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    La ONU declara hambruna en Gaza y acusa a Israel de obstrucción sistemática

    Por France 24
    Un niño pedalea en su bicicleta en por el área de Al Eizariya.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Más de 20 de países piden a Israel “retirar urgentemente” el plan que dividiría a Cisjordania

    Por France 24

    La agencia de noticias se declaró “devastada” por la muerte de su empleado. “Buscamos urgentemente más información y hemos solicitado a las autoridades de Gaza e Israel que nos ayuden a obtener asistencia médica urgente para Hatem”, añadió el portavoz de Reuters.

    El canal de televisión qatarí Al Jazeera informó que uno de sus periodistas, Mohammad Salama, murió en un ataque israelí en el sur del enclave palestino.

    Según testigos, el segundo ataque contra el hospital Nasser se produjo tras la llegada de los equipos de rescate y de periodistas al lugar de una primera explosión.

    La transmisión en directo de Reuters desde el hospital, a cargo de Houssam al Masri, se interrumpió de manera repentina en el momento del primer ataque, de acuerdo con las propias imágenes de Reuters.

    Entre los otros periodistas asesinados se encontraban funcionarios de salud de Gaza identificados como Mariam Abu Dagga, que trabajaba como periodista independiente para Associated Press, Mohammed Salama, empleado de Al Jazeera, y Moaz Abu Taha.

    La agencia AP dijo que estaba “conmocionada” por la muerte de uno de sus trabajadores independientes en la huelga.

    El ejército israelí promete investigar

    En un comunicado, el ejército israelí confirmó que había realizado un ataque en la zona del Hospital Nasser en la ciudad de Khan Younis, sin especificar el objetivo.

    “Las Fuerzas de Defensa de Israel lamentan cualquier daño causado a individuos no involucrados y no atacan a los periodistas per se”, añadió.

    El jefe del Estado Mayor de las FDI ordenó que se realizara una investigación inicial lo antes posible, añadió el comunicado de las FDI. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no hizo comentarios inmediatos sobre los ataques.

    Embed - Morir, quedarse o huir: el dilema de los gazatíes en Ciudad de Gaza ante operativo israelí

    Más de 240 periodistas asesinados

    Un ataque israelí en la noche del 10 al 11 de agosto contra una tienda de campaña utilizada por un equipo de periodistas en la ciudad de Gaza mató a cuatro empleados de Al Jazeera y dos trabajadores independientes, lo que provocó indignación internacional.

    En Gaza, la prensa internacional depende de periodistas y corresponsales locales, que han pagado un alto precio en el conflicto: más de 240 periodistas palestinos han muerto por disparos israelíes en el enclave palestino desde el inicio del conflicto, que comenzó con el mortal ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, según el Sindicato de Periodistas Palestinos.

    Según Reporteros sin Fronteras (RSF), en un informe de mediados de agosto, casi 200 personas fueron asesinadas en 20 meses por el ejército israelí, incluidas al menos 45 en el ejercicio de su profesión.

    Con AFP y Reuters

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    China

    China busca el apoyo de Uruguay a su estrategia global de IA y ofrece cooperación en el sector

    Por  José Frugoni  y Guillermo Draper
    Impuestos

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández
    (In)compatibilidades

    Tras respaldo del gobierno a Álvaro Danza, el Frente cierra filas y la oposición toma acciones parlamentarias

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández