Mujeres que se escriben el cuerpo y hablan de familias, de rupturas y de parejas extrañas

En un ejercicio de imaginación, la uruguaya ganadora del premio Cervantes se propuso dar vida a conversaciones que nunca existieron —pero podrían haber existido— entre algunas duplas que supieron tener sus desencuentros. ¿Qué se habrán dicho cuando se conocieron Katharine Hepburn y Spencer Tracy­? “No creo que la ternura sea su fuerte”, le habría dicho tal vez Tracy a Hepburn. “Ni la sonrisa el suyo”, habría respondido ella; “pero es posible que debajo de esa piel de elefante se esconda un corazón atormentado”. Y ¿cómo habrá sido una charla cualquiera entre Marilyn Monroe y Simone Signoret?, la primera, amante de Yves Montand; la segunda, su esposa. ¿O un encuentro entre Lewis Carroll y Alicia Liddell con la niña ya adulta? Estos y algunos intercambios más imaginó y escribió Cristina Peri Rossi.

Las relaciones con los padres son complejas. La fuerza de las palabras que se dicen, el impacto de las que no se dicen... Las relaciones entre hermanas también son complejas; es lidiar con la rivalidad en algo que se parece a una amistad sin terminar de serlo. En esta novela, la escritora aborda todo eso a través de la historia de Tristane, que observa a su familia como un laboratorio de traumas que moldean su vida entera. La verdadera protagonista es su relación con Laetitia, la hermana menor que Tristane tuvo que aprender a criar ante la indiferencia de unos padres que solo tienen ojos el uno para el otro. Exceso y falta de amor en vínculos que pueden tanto asfixiar como sostener, expuestos a través de ese toque de humor ácido característico de la autora.

Panícula es un término botánico que refiere a un “cúmulo de flores en ramificaciones holgadas” y que la autora canadiense toma para explicar cómo se unen las partes de su libro. Sonidos y naturaleza son vehículo para hablar del tiempo, del amor, del deseo y de la muerte en esta antología de poemas y textos etéreos, que invitan a exacerbar los sentidos, esos que capturan recuerdos en forma de aromas, imágenes y texturas. “Lo único que soy / está acá a tus espaldas / viendo el hielo romperse con las ramitas, / temblando mientras te cae la nieve por la nuca, / y la noche llega temprano, / los arbustos suspiran hacia atrás / despacio / tan despacio”.

Fronteras atravesadas, de Margarita Azpiroz

fronteras-atravesadas-tapa Fin de Siglo, 140 páginas, 550 pesos.

La frontera se manifiesta en su forma más evidente en Rivera, la ciudad de las dos lenguas. Pero hay otras que van mucho más allá de esas líneas que dividen dos espacios geográficos. Tres años después de publicar su primera novela, Cuando creíamos que la vida era una línea recta, Margarita Azpiroz vuelve a elegir recuerdos, momentos y lugares para transformarlos en una crónica íntima que resuena con temáticas como la identidad, las mujeres de la familia y los afectos. Desde el lugar de hija, madre, nieta y, sobre todo, observadora del mundo, la escritora habla sobre las fronteras que se construyen con cada desplazamiento, no solo de un lugar a otro, sino de una etapa de la vida a otra: fronteras emocionales y generacionales, marcadas por el paso del tiempo, la comunicación y la memoria.

El cuerpo del amor, de Mayra Nebril

El cuerpo del amor Editorial Estuario, 204 páginas, 650 pesos.

Una mujer decide acudir a un tatuador a que le escriba en todo el cuerpo con tinta lavable distintos textos y poemas de varios autores que fue seleccionando cuidadosamente para cada parte. En la sesión, las horas van pasando, la conversación entre clienta y tatuador va tomando profundidad, hasta saber que la historia que la impulsa a ella a hacer eso no es menos fuerte y oscura que la que él tiene para contar.

La atmósfera provocadora que crea la autora Mayra Nebril en El cuerpo del amor no se queda en las historias y en la poderosa selección de textos que la protagonista elige y ella transcribe. Esta novela tiene doble entrada, doble tapa; el lector puede elegir por qué lado comenzar a leer. El resultado: nunca sabrá si la experiencia de lectura habría sido la misma.