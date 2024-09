El interiorismo de Alfonso Martínez Brianza: “No hay nada más representativo de una persona que su casa”

A pesar del gran potencial de sus estudios de diseño industrial (Estudio Tosca y Estudio Brianza), en el fondo Martínez Brianza siempre lo supo: su mayor pasión es el diseño de interiores. “Me di cuenta de que toda el aura de Milán, del diseño de élite y productos de autor, no me acercaba al consumidor final que está cansado de su casa, del sillón, de las cortinas”, cuenta a Galería .

Estudió joyería y carpintería y, ante la imposibilidad de pagarse la carrera de diseñador de interiores —que por entonces recién se había creado en la ORT—, estudió diseño industrial en la Escuela Universitaria Centro de Diseño. Tras pausar la tesis por varios años, se recibió finalmente con un trabajo sobre las famosas luminarias que presentó en 2022 en una muestra en el World Trade Center a la que asistieron unas 150 personas.

Continuó absorbiendo conocimientos de interiorismo al trabajar varios años como consultor de compras en Fez —casa de decoración— y adquirió una faceta comercial y de negocios en el cargo de asistente de Marketing de Montevideo Shopping, que ocupó tres años.

Mientras trabajaba como diseñador industrial, a Martínez Brianza lo comenzaron a llamar para diseñar espacios y eventos de diferentes marcas como Rotunda y Renner y del World Trade Center. En paralelo, exponer en las mayores ferias del mundo fue una vidriera que contribuyó a que su nombre empezara a sonar en diferentes ambientes. “La construcción de marca personal es algo que vengo trabajando hace bastante. No lo tenía dimensionado al principio, hasta que me di cuenta de que el concepto bajo el nombre Foncho estaba armado”.

MAU_6475.JPG Casa Carrasco En un inicio, la intención era diseñar este cuarto infantil de una casa en Carrasco únicamente con base en el modelo Montessori. Debido a las limitaciones que impone este método en cuanto a colores y materiales, que tienden a reducirse a lo neutro y la madera, al final solo el sector de la cama se guio por este método, mientras que el resto del cuarto presenta osados contrastes entre colores vibrantes que aportan calidez y personalidad al espacio Mauricio Rodríguez

Naturalmente, contactos a través de las redes le empezaron a pedir desde algunos consejos para completar la decoración de sus casas hasta un diseño de interiores completo.

Es así que, además de acortar su nombre, hace tres años Martínez Brianza intenta también achicar la distancia y romper la barrera existente entre los diseñadores de interiores y todas aquellas personas que no se sienten completamente a gusto en su propia casa. “Mucha gente siente pudor de su espacio, y para mí no hay nada más representativo de una persona. Mi casa soy yo”. En busca de generar esa cercanía, sus propuestas abarcan desde el diseño de interiores completo hasta una sesión de una hora, concepto que el diseñador define como “terapia del hogar”. Como quien va al nutricionista o a un psicólogo, el diseñador agenda un encuentro en la casa del cliente, al que le pide fotos del espacio previamente. En la consulta se plantea la temática o preocupación, se busca una solución y se arma una hoja de ruta. “Durante una hora hablamos sobre posibilidades de mejorar la circulabilidad del espacio, posibles compras que pueden hacer o simplemente unos pocos cambios, como la iluminación. Después ellos lo pueden poner en marcha. A veces son tres cositas. La idea es no decirles cosas que parecen imposibles de hacer, porque la idea es que agarren el impulso de pensar que lo pueden encarar”, explica.

En medio de su propuesta de diseño completo y las sesiones de una hora, la “terapia del hogar” de Martínez Brianza también incluye aquellos casos en los que la casa ya está diseñada pero tiene espacios o partes para mejorar o potenciar, lo que puede abarcar desde añadir plantas hasta armar un espacio de home office o elegir objetos de decoración.

MAU_6422.JPG Un espacio de home office era una de las varias necesidades que tenían los dueños de esta casa ubicada en Carrasco. Los muebles conseguidos de remates, como el escritorio restaurado de este espacio, nunca faltan en los diseños de Martínez Brianza, quien considera que esta es una de las formas de lograr que el estilo sea irrepetible Mauricio Rodríguez

Parte de transmitir cercanía implica mostrar su cotidianidad en Instagram, de donde lo contactan muchos de sus clientes. Se muestra pintando o taladrando; expone su frustración al no conseguir un mueble de acero de un remate para su nueva casa porque su precio se disparó; publica videos de su cocina en obras y el proceso de toma de decisiones sobre colores y otros artefactos. “Trato de romper esa barrera y acortar las distancias. Intento ser muy honesto. Mi imagen, mi vida personal y lo que consumo forman parte de eso, y es esa cercanía la que termina generando el nexo”, señala.

En sus diseños, Martínez Brianza prioriza el “proceso terapéutico” con los dueños de las casas y lograr que los ambientes tengan personalidad y sean difíciles de replicar. “Yo acompaño en el proceso pero después me voy, y tu vida sigue funcionando en esa escenografía que se armó para vos y no es reproducible. Es importante que haya productos que no se compren, elementos de tu historia que aporten personalidad, así como restaurar, ir a remates, cosas que logren que el espacio no sea un copy-paste”.

ADR_7079.jpg Casa Punta Carretas Adrián Echeverriaga

Su estilo es colorido y ecléctico, y uno de sus mayores principios es la revalorización de objetos y mobiliario.

No se guía por tendencias “urgentes”, ya que el interiorismo es un proyecto a largo plazo. “Lo que está buenísimo es ver cómo las personas empiezan a potenciarse y a animarse, a encontrar una voz. De repente es un conocimiento que nunca pusieron en práctica, porque la ropa la elegís todos los días, pero diseñar un espacio es algo que hacés pocas veces en tu vida”.