Rebeca Andrade, de Brasil, es la rival a quien Simone Biles ya traspasó su corona

Pero estos resultados no se pueden leer solamente de forma literal, exigen una lectura entrelíneas, una mirada más en perspectiva -la que muchos espectadores quisieron tener este martes durante la competencia- para desentrañar quién es Rebeca Andrade, aquella de quienes muchos dicen es la atleta que puede hacerle competencia a Biles, e incluso por qué no robarle algún título. De hecho, ya lo ha hecho.

“Tengo mucho afecto por ella (Biles)”, dijo recientemente Andrade a The Washington Post. Por su parte, Biles ha llegado a decir: “Me encanta competir con Rebeca. Ella me presiona”.

De la favela. Andrade nació y se crió en una favela de Guarulhos (San Pablo). Es hija de Rosa Santos, madre soltera con ocho hijos, que trabajaba como empleada del hogar. Si no fuera porque la tía de Andrade trabajaba como cocinera en un club, que tenía un programa para menores en riesgo de exclusión social basado en la gimnasia, la atleta olímpica quizás hoy no sería tal. Tampoco si su hermano mayor no la hubiera apoyado, llevándola en bicicleta hasta el club, cuando no había plata para pagar el ómnibus. Y menos aún, si su madre no hubiera estado dispuesta a invertir lo poco que tenía en lo que empezaba a vislumbrarse podía ser un gran futuro para su hija.