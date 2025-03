Equipo de Martín Lema pone foco en las horas extras que paga la Intendencia de Montevideo; ve un “desbalance”

Montevideo Martín Lema: la IM con sus ingresos “no debería tener ni una excusa para no brindar servicios” con calidad

Los números fueron incrementándose año tras año. En 2020, se pagaron 575.132 horas; en 2021, 590.125 horas; en 2022, fueron 788.299; en 2023, se pagaron 882.061 horas; y hasta octubre de 2024 se habían pagado 645.949 horas. El equipo de Lema pudo comprobar que en 2023 se destinaron desde las arcas de la intendencia $ 380.233.723 —unos US$ 9,7 millones al tipo de cambio de ese año— para el pago de horas extras. En 2022, se desembolsaron $ 307.402.180.

Peter explicó que en el resto de los años no se pudo interpretar cuánto se ejecutó en concepto de horas extras porque cambió la posición contable en los balances y no puede especular sobre los rubros que la componen. De todas formas, destacó que las horas extras pagadas en 2023 acumularon un desvío de $ 52.416.208 respecto al monto autorizado. Y que ese año la División Limpieza acumuló el 18% del total de horas extras pagas.

“Es interesante porque de acá se desprenden muchas cosas. Lo que rompe los ojos es que, si nos paramos en 2023, la Intendencia de Montevideo está pagando más de 800.000 horas extras. Supongamos que si los funcionarios trabajan 40 horas semanales, y el año tiene 52 semanas, ¿a cuántos funcionarios extras equivaldrían todas estas horas? Son 424 funcionarios más”, explicó Peter.

Para la coordinadora del programa de gobierno y los equipos técnicos de Lema, estos datos también tienen que ser puestos en contexto. “La Intendencia de Montevideo recauda US$ 808.000.000 al año, unos US$ 2.000.000 por día, y uno se pregunta qué sucede con ese dinero, cuáles son los gastos estructurales de la intendencia”, señaló. Y agregó que un 48% es destinado a las retribuciones personales y a otros vínculos laborales como contrataciones, pasantes, becarios que no se imputan a ese rubro, sino a servicios profesionales, que engordan aún más el pago a funcionarios. “Esto termina respaldando lo que vemos, el sentir ciudadano y lo que sentimos como montevideanos, que es la falta de inversión”, destacó Peter. “Termina quedando un 13% de la recaudación que se va a obras y que es ínfimo”, insistió.

Muchos funcionarios en Cultura

Las “alertas” que les saltan a los asesores de Lema analizando estos números es la pertinencia de una plantilla cuantiosa de funcionarios en algunos departamentos o unidades, por ejemplo, en Cultura. “Uno empieza a hacer comparaciones y es un poco cuestionable que ahí haya más funcionarios que en el Ministerio de Salud Pública, que está presente en todo el país. O los que tiene el Banco Central, que son los que regulan toda la entidad financiera”, anotó Peter. Como otro ejemplo, agregó que “hay más de 1.000 funcionarios” en Secretaría General. “Para no ser injustos, vamos a ponerlo así: en términos de la calidad de servicios que recibimos de la intendencia, a uno le hace ruido este desbalance”, señaló.

También le llama “mucho la atención” a Peter la cantidad de horas extras que hay en la División Limpieza. En 2023 fueron, por ejemplo, 159.420 horas. “Esto es en el contexto de lo que vemos en las calles. Acá hay un problema estructural de gestión, porque es algo sostenido en el tiempo, y porque esto debería ser subsanado con otro mecanismo que no sea las horas extras”, dijo.

Para Peter estos diagnósticos llevan a la conclusión de que hay que hacer una “redistribución de los recursos” a la interna de la intendencia. Y puntualizó que lo de la estructura paralela o espejo del gobierno “no es malo per se”, pero no “hace sentido que la intendencia abarque tantos cometidos, cuando los esenciales están tan descuidados”.