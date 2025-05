Murió José Mujica: reacciones, homenajes y últimas noticias en vivo

Live Blog Post

La despedida de José Mujica: “El fundamento de la democracia es respetar al que piensa distinto”

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas”, comenzó diciendo José Mujica en su última entrevista con Búsqueda, con la voz quebrada y una pausa que se hizo larga. “Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Les doy un abrazo a todos”.

Embed - Mujica informa que el cáncer se expandió por su cuerpo; “hasta acá llegué”, dice, y se despide

Con lágrimas en los ojos, el expresidente retomó sus palabras para dirigirse luego a sus compañeros y simpatizantes. Recordó que lleva más de cinco años sin integrar ningún organismo de dirección dentro del Frente Amplio y que su rancho en Rincón del Cerro ya no es centro de reuniones ni decisiones. “La realidad social y política no pasa por mi rancho”, dijo con sinceridad. “Tengo mis simpatías y cuando puedo dar una manito, la doy. Pero no soy un viejo consultor al que le tienen que pedir permiso”.

Reivindicó la renovación de la política y la necesidad de dar paso. “Me abrí porque si no, no germina nada”, aseguró. Y advirtió sobre un fenómeno frecuente en la historia uruguaya: “La política uruguaya está llena de historias de esas. No puede ser que un tipo como Wilson Ferreira haya desaparecido y no quedó nada. Era un tipo excepcional. Lo mismo pasó con Jorge Batlle y con muchos otros”.