Verónica Piñeiro: la gestión en Montevideo tiene que ser “refundacional” en temas como limpieza y movilidad

—Soy una candidata que surge del apoyo de un conjunto de sectores que representan una sensibilidad dentro del Frente Amplio. Estuvimos construyendo acuerdos para llegar a esta campaña departamental y lo que hay es una construcción para pensar un proyecto colectivo. La mía es una candidatura que es del oficialismo porque es del Frente Amplio y que tiene estas características.

—¿A quién votó en las internas de junio?

—A Carolina.

—Fue la postulante más votada en el Plenario Departamental, incluso la única que tuvo los votos mínimos necesarios para ser candidata única. ¿Se siente la candidata más representativa de los sectores y las bases del Frente Amplio?

—Para una candidatura que proviene de la militancia independiente, ese respaldo en el plenario es muy importante. Habla de un respaldo desde el movimiento y también desde los sectores. Pero también ahí hay que tener claro que eso fue parte de la construcción de un acuerdo. Alcancé esos cuatro quintos de mayoría que se requieren del Plenario Departamental para definir la candidatura, y el acuerdo fue que se decidieran los tres candidatos después y por eso se hicieron más votaciones.

—¿Cambia su perfil o su eventual gestión el hecho de que provenga de las bases y no de un sector?

—Tengo una militancia independiente. Creo que los compañeros y las compañeras que me propusieron para ser candidata y con los que empezamos a conversar esto también valoraban en mí esa cuestión de haber sido militante de base, de haberme formado en esa militancia que tiene mucho que ver con construir acuerdos, con escuchar mucho, con tener claras las sensibilidades y los límites, y de hasta dónde pueden los compañeros y las compañeras llegar y construir acuerdos.

—Varios candidatos están planteando una reconfiguración importante del sistema de recolección de residuos. ¿Cómo toma que luego de 35 años de gestión del Frente Amplio se esté hablando de una reevaluación total de la recolección de residuos?

—Hay dos temas en los que se imponen transformaciones profundas. No hay que tener miedo a decir que hay que ser refundacional. Por más que esto siga siendo un nuevo gobierno del Frente Amplio, no hay que tener miedo en plantear que hay que hacer transformaciones profundas. En movilidad, en gestión ambiental y sobre todo en limpieza, se impone una transformación profunda. Se dice que el Frente Amplio no ha logrado resolver en 35 años el tema de la limpieza, eso no es así. La limpieza cuando Tabaré Vázquez ganó el gobierno departamental en los años 90 se transformó, la situación en torno a los basurales, endémicos en muchas partes de la ciudad, incluso en zonas céntricas. Y en 2004, cuando la gestión de Mariano Arana instaló este sistema de contenedores uniforme para toda la ciudad, vino a resolver una situación también que no se adaptaba al funcionamiento que los vecinos y vecinas necesitaban. Y respondió. Quizás no tuvimos la capacidad, y lo digo con una mirada autocrítica desde el Frente Amplio, de adelantarnos a que este sistema de contenedores en calle uniforme para toda la ciudad no es capaz de responder actualmente a la realidad de la ciudad. Entiendo que ahí tiene que haber una transformación profunda. Este jueves vamos a estar presentando las propuestas de gestión ambiental, que son más amplias y no tienen que ver solo con la recolección, pero sí planteamos una transformación profunda en el sistema de recolección, que tiene que ir hacia sistemas que se adapten a las realidades de cada barrio. Esto es recolección intradomiciliaria, con contenedores dentro de las casas, en los barrios que tengan las características para que eso sea posible, y recolección intrapredial o comunitaria en edificios de más de 20 unidades y en cooperativas y en grandes complejos habitacionales, donde los contenedores de residuos mezclados y de materiales reciclables estén dentro del predio. Y en los lugares donde no sea posible este tipo de sistema, que la recolección con contenedores en la calle tenga una frecuencia de levante mucho mayor a la que tiene, que no supere las 48 horas. Obviamente, eso tiene que ver con readecuar la logística de la recolección y dar más oportunidades para el reciclaje. Montevideo tiene una muy baja tasa de recuperación de materiales reciclables, y eso hay que potenciarlo mucho más.

Veronica-Pineiro.jpg Verónica Piñeiro Javier Calvelo / adhocFOTOS

—Muchas de las cosas que menciona se hablan desde hace varias administraciones, pero es difícil conseguir el compromiso de los ciudadanos para reciclar cuando no hay una política sostenida, que se mantenga en el tiempo. ¿Por qué deberían creer que ahora eso sí se va a hacer?

—Porque la realidad, el mundo y el sistema ya lo piden. Es claro que se generan muchos residuos y hay desafíos en torno a la generación de los residuos. Y la realidad y el mundo imponen la necesidad de poder recuperar materiales, porque también tenemos un sitio de disposición final de residuos que tiene una capacidad y eso abre desafíos de pensar en cómo seguimos teniendo espacio para los residuos. Montevideo tiene que profundizar mucho más las políticas para la recuperación de materiales e ir hacia la transformación del sistema de recolección.

—¿Por qué cree que el candidato Mario Bergara está liderando las encuestas?

—Los respaldos y los sectores que lo están apoyando… Él ya fue candidato a otras cosas, tiene campañas y es un compañero que es más conocido que yo.

—En caso de no ganar la elección, ¿le gustaría integrar el gobierno de Montevideo nuevamente?

—Ahora estoy compitiendo para ganar la elección departamental.

—¿Qué lectura hace del alto porcentaje de desaprobación de la gestión departamental?

—Muchas de las políticas que desarrolla la Iintendencia tienen una gran aprobación y hablan de ese apoyo político que el proyecto del Frente Amplio tiene en Montevideo. Es un proyecto político de gestión departamental que tiene características diferentes a lo que es el proyecto de la Coalición Republicana. (La desaprobación) tiene que ver con los problemas que la gente marca y que nos cuenta cuando recorremos la ciudad y el departamento: problemas con la gestión de la limpieza y disconformidades de ese tipo.

—En una entrevista con Radio Sarandí dijo que no quería ganar “por defecto”, debido al apoyo que tiene el Frente Amplio en la capital, sino por un proyecto de ciudad que convenza a los montevideanos. ¿El hecho de saberse ganador le puede haber jugado en contra al Frente Amplio en la gestión?

—Muchas veces a las políticas, cuando son exitosas, se tienden a hacerles mejoras incrementales o parciales, y hay áreas en las que ya no es suficiente tener una mejora incremental, ya no alcanza para adaptarse a la realidad. Hay que ir hacia transformaciones profundas, decididas y sistemáticas, y por eso hablamos en movilidad y en gestión ambiental de esa necesidad. Mucho tiene que ver con lograr hacer una propuesta que logre sintonizar con lo que los vecinos y las vecinas quieren de Montevideo. Ahí está el desafío, y estamos haciendo la campaña en ese sentido: mostrando cuáles son las transformaciones que queremos generar, cuáles son las realidades que vemos y en las que entendemos que el Frente Amplio no logró anticiparse. Quizás tenemos que tener una política refundacional en cuanto a la limpieza y a la gestión ambiental, y eso responde a que hemos hecho transformaciones que nos trajeron hasta acá. No podemos ganar por defecto porque el Frente Amplio tiene un apoyo electoral en Montevideo que crece y eso no se corresponde cuando le preguntan a la gente sobre su aprobación del gobierno departamental. Necesitamos que eso se corresponda, y eso tiene que ver con hacerle propuestas a la gente que sean transformadoras.

—¿En esas áreas se puede haber pecado de cierta inercia?

—Sí, creo que, mirándolo de forma autocrítica, las políticas que son exitosas muchas veces tienen ese problema de ir buscando cambios incrementales, y en un momento dejan de poder responder a la realidad. Creo que en la limpieza y en la gestión de los residuos hay muchas presiones que socialmente empezaron a aparecer, y ese incremento de las políticas no logró adaptarse a esa realidad.

—Ha estado en discusión en la agenda pública la situación financiera compleja que enfrenta la intendencia. ¿Cómo se llegó a esta situación y qué explicación tiene usted?

—Las situaciones financieras y presupuestales son un marco de la realidad en el que hay que tomar definiciones, y obviamente tiene efectos para quien asuma el gobierno departamental. Responde en parte al ahogamiento financiero en torno a las transferencias que el gobierno nacional anterior tuvo con el gobierno departamental de Montevideo. Claramente cambió la forma en que se hacían las transferencias a los gobiernos departamentales. Montevideo recibió mucho menos y eso es un dato claro. Pero además Montevideo durante la pandemia tuvo que llevar adelante muchas políticas y acciones en las que no veía respuesta del gobierno nacional en los territorios y ahí salió a tomar decisiones y a atender situaciones muy complejas en los barrios. Muchas que tenían que ver con el apoyo a las ollas que se hizo o con el plan ABC para brindar oportunidades laborales a personas que estaban en situación de vulnerabilidad. También todo lo que se desarrolló en torno a las policlínicas y la atención primaria en salud o la atención en torno a la crisis hídrica. Se realizaron acciones en torno a que el gobierno nacional no estaba presente en los territorios, lo que llevó a un montón de inversiones. Eso, sumado al ahogamiento financiero, llevó a la situación financiera actual, que como dijo (el actual intendente) Zunino requirió adecuar el gasto.

—Un tema que fue muy discutido fue el gasto en el festejo de los 300 años de Montevideo o en el festival en el que participó la cantante Lali. Considerando las situaciones sociales críticas que relata, ¿hubo un gasto excesivo en esas actividades?

—El gasto de esta gestión es similar al de la gestión anterior. No existió un gasto mayor.

—¿En el Departamento de Cultura también el gasto fue el mismo?

—Hablo del gasto en general de la intendencia. Muchas veces se intenta contraponer la inversión que se hace en espectáculos, que brindan acceso a mucha gente a cultura de calidad. También fueron espacios en los que quedó claro que cientos de miles de personas participaron sin que existieran problemas de convivencia. Es necesario invertir en la cultura, en la atención en salud, en la alimentación, en los momentos de emergencia, y creo que los gobiernos departamentales tienen la posibilidad de brindar esas cosas a la gente. Un gobierno del Frente Amplio es claro que toma decisiones para brindarle a la gente acceso a la cultura, a la salud, y acciones políticas que le permitan a la gente gozar de sus derechos.

—¿Los gobiernos departamentales no deberían concentrarse o priorizar sus competencias más directas, como el ABC (alumbrado, basura y calles)?

—Desde que el Frente Amplio llegó al gobierno departamental en Montevideo mostró un proyecto político de departamento que no tiene que ver solo con las cosas básicas que debería cumplir, o con ese proyecto de minimización del rol del gobierno departamental en barrido, calle, alumbrado. Ahí el proyecto político del Frente Amplio tiene una clara diferencia con el proyecto que plantea la Coalición Republicana. Es un proyecto político que busca generar un departamento más igualitario, que busca generar inclusión, construir un departamento donde todas y todos puedan acceder a derechos. Y eso tiene que ver con generar políticas no solo en esas cuestiones básicas. Son las prioridades de la izquierda.

INF-Vpiñeiro2-adhoc-jcalvelo.jpg Verónica Piñeiro Javier Calvelo / adhocFOTOS

—Propone avanzar con el plan de cruces seguros que se instalaron en varias esquinas de Montevideo, ¿no hay riesgo de que entorpezcan el tráfico?

—Muchos de los viajes que se hacen en Montevideo se hacen a pie. Poder brindar infraestructura segura para eso es importante. Estamos planteando que se genere un plan integral de movilidad. El fondo de esto es que no hay chance de pensar que podamos movernos más ágilmente con toda la cantidad de autos que hay. Por eso hablamos de que tienen que tener prioridad el transporte público y la movilidad activa. Si el tránsito tiene que moverse más lento en algunos lugares, tendrá que moverse más lento. Lo que sí hay que tener claro es la necesidad de que, como dice el programa del Frente Amplio, algunas vías sean exclusivas para el transporte público. Y hay que ir hacia la pacificación de algunos barrios que lo requieren, que también los vecinos lo piden. Hay calles que tienen que seguir teniendo características de calles de barrio que permitan llegar a la escuela, que permitan hacer uso de las veredas. Montevideo necesita que más gente elija usar el transporte público. Eso tiene el desafío de mejorar el transporte público y que es necesario más información para poder planificar los viajes. Necesitamos que la gente deje el auto o se baje un poco del auto y elija el transporte público porque es imposible pensar que vamos a poder generar calles para la cantidad de autos que existen.

—Plantea extender la red de ciclovías. ¿Le preocupan las reacciones negativas de algunos montevideanos a las inversiones destinadas a la circulación de bicicletas?

—Todas las definiciones en movilidad tienen costos. Lo que hay que hacer es ser decidido y decidir ir en ese camino y avanzar. Obviamente, todos los cambios generan molestias y reticencia. La ciclovía de 18 de Julio muestra que hay un montón de gente que la usa y se decidió hacer ahí porque era la avenida que tenía más bicicletas circulando y el uso aumentó mucho. Las definiciones y las decisiones tienen costos. Hay que tener las ganas de asumir esos costos. Y creo que hay que ser decidido en esos cambios. Hay una decisión concreta y una propuesta concreta que estamos haciendo en aumentar los kilómetros de ciclovía, conectar la red de ciclovía, es un uso que no congestiona el tránsito.

—¿Está dispuesta a dar esa batalla contra el transporte en auto, más allá del costo que va a tener?

—Sí.

—En algunas ciudades, incluso acá se ha discutido también, se establecieron zonas de exclusión donde no se puede entrar en auto. ¿Qué le parecen ese tipo de medidas para zonas como Ciudad Vieja, por ejemplo?

—En Ciudad Vieja ya se han generado ensanchamientos de calles, ensanchamiento de veredas y reducción de la calle, reducción de velocidad en algunos lugares. Creo que hay que ir hacia eso: que la circulación se pueda dar, que quien tenga que usar el auto lo pueda usar, pero quizás va a tener que ir a una velocidad menor. Necesitamos que más personas elijan el transporte público porque las calles tienen límite de espacio. No podemos seguir aumentando el tamaño de las calles o de las avenidas en tanto crece el parque automotor.

—¿Qué implicaría avanzar en la creación de un medio de transporte público de gestión departamental complementario con el actual sistema, como plantea el programa del FA? Bergara y Schelotto lo han criticado y han dicho que era imposible de aplicar.

—No creo que sea imposible. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, dos líneas perimetrales que unan centralidades más periféricas de Montevideo sin tener que pasar por otras centralidades. Y ahí está la posibilidad de analizar tener líneas públicas de transporte público porque imaginemos que esas líneas perimetrales, o algunas zonas de minibuses, no son rentables para las compañías o para las cooperativas.

—¿Como intendenta tendría un gabinete paritario?

—Nosotros asumimos ese compromiso de tener un gabinete paritario e ir un poquito más y buscar la paridad y la diversidad también en los cargos de designación política, de género, generaciones y diversidad étnico-racial, porque creemos que el gobierno se tiene que parecer a quienes viven en el departamento.