Rafael Radi: la ciencia debe pasar al “centro” del escenario político y hace 10 años que eso no se logra

En el marco de una nueva campaña electoral, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay, Rafael Radi , insiste en que Uruguay tiene una cuenta pendiente con su rubro: “que la institucionalidad de la ciencia esté en el centro de los debates de la política nacional”. En concreto, la institución a la que pertenece propone la creación de un ministerio, aunque no se ata a esa opción. Lo importante, subraya, es que de la forma que sea, la ciencia esté cerca del Consejo de Ministros porque, si no, se corre el riesgo de que quede “en segundo plano”.

Desayunos Búsqueda Rafael Radi: “A veces la ciencia propone cosas que la política no puede o no quiere llevar adelante”

—Desde la Academia Nacional de Ciencias tenemos varios documentos que dicen que la institucionalidad tiene que pasar de la periferia al centro. Hoy no está en el centro. Hoy está en una dirección del Ministerio de Educación y Cultura que trabaja bien, pero que es insuficiente. Entonces lo que planteamos es la creación de un ministerio. Otra posibilidad sería crear un organismo de muy alto nivel, cercano a Presidencia, una especie de Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para la ciencia. En el período anterior existió la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que fue desarticulada por el gobierno actual. La OPP funciona muy asociada a la Presidencia y tiene una voz en el Consejo de Ministros. Y eso es lo más importante: que la institucionalidad de la ciencia esté en el centro de los debates de la política nacional. Es una decisión fundamental para el próximo gobierno. Las cosas todavía no pasaron a un lugar en el que se haya puesto a la ciencia en un ámbito institucional potente, lo cual no quiere decir que la política no aprecie la ciencia. Todos los partidos políticos en este período electoral tienen un capítulo de ciencia, tecnología e innovación, algo que está bueno, algunos con más énfasis, otros menos. Pero a nivel político, cuando hay tantos requerimientos y necesidades, si no estás en el Consejo de Ministros con una voz potente, los temas de la ciencia tienden a quedar en un segundo plano.