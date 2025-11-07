Droguería Industrial Uruguay celebró sus 90 años

Con un emotivo encuentro en el Sodre, el lunes 3, Droguería Industrial Uruguay Emilio Benzo S.A. celebró sus 90 años. La jornada reunió a colaboradores, clientes y proveedores en un encuentro que combinó reflexión, reconocimiento y celebración.
El festejo fue en la sala Hugo Balzo del Sodre e incluyó una charla de Gustavo Zerbino
Con un emotivo encuentro en el Sodre, el lunes 3, Droguería Industrial Uruguay Emilio Benzo S.A. celebró sus 90 años. La jornada reunió a colaboradores, clientes y proveedores en un encuentro que combinó reflexión, reconocimiento y celebración.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
La tarde comenzó con las palabras de uno de los directores de la empresa: Raúl González-Rocca, que fue homenajeado por su trayectoria y compromiso. González-Rocca tiene 95 años y sigue siendo referente en la empresa. En su discurso, destacó la importancia de valorar el camino recorrido y mantener viva la vocación de servicio que caracteriza a la organización desde sus inicios.
La celebración contó, además, con la participación de Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia de los Andes, quien ofreció una conferencia profundamente motivadora sobre la resiliencia, la gratitud y el trabajo en equipo.
El encuentro culminó con la presentación de la Orquesta Juvenil del Sodre, que brindó un cierre musical lleno de energía y emoción.
Droguería Industrial Uruguay, pionera en su sector, reafirmó su compromiso con el desarrollo de la industria y la construcción de vínculos sólidos con colaboradores, clientes y proveedores a partir de la calidad y la empatía con la comunidad.