¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Droguería Industrial Uruguay celebró sus 90 años

El festejo fue en la sala Hugo Balzo del Sodre e incluyó una charla de Gustavo Zerbino

De Droguería Industrial Uruguay: gerente comercial y de Marketing Juan Pablo Pesce, director Alberto González, gerente de Logística y Sistemas Marco Bonavita y director Marcelo Doldán.

De Droguería Industrial Uruguay: gerente comercial y de Marketing Juan Pablo Pesce, director Alberto González, gerente de Logística y Sistemas Marco Bonavita y director Marcelo Doldán.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Jorge Caumont con Ana y Mario Durán.&nbsp;

Jorge Caumont con Ana y Mario Durán. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Patricia Cuestas, Carolina García y Marisabel Regueiro. 

Patricia Cuestas, Carolina García y Marisabel Regueiro. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Fabián Westerfeld, Manuel García y Pablo De Maio.

Fabián Westerfeld, Manuel García y Pablo De Maio.

FOTO

Adrián Echeverriaga

Con un emotivo encuentro en el Sodre, el lunes 3, Droguería Industrial Uruguay Emilio Benzo S.A. celebró sus 90 años. La jornada reunió a colaboradores, clientes y proveedores en un encuentro que combinó reflexión, reconocimiento y celebración.

La tarde comenzó con las palabras de uno de los directores de la empresa: Raúl González-Rocca, que fue homenajeado por su trayectoria y compromiso. González-Rocca tiene 95 años y sigue siendo referente en la empresa. En su discurso, destacó la importancia de valorar el camino recorrido y mantener viva la vocación de servicio que caracteriza a la organización desde sus inicios.

Leé además

Presidente del Sodre, Luis Pérez Aquino.
Entrevista

Luis Pérez Aquino: “Quiero que el Sodre despliegue su mayor potencial en todo el país”

Por Javier Alfonso
Después de haber tocado en Montevideo, Maldonado, Paysandú y algunas ciudades argentinas, Gonzalo Deniz cierra la gira de Ahora después, que devolvió la vida a Franny Glass.
Recomendado

Gonzalo Deniz llega al Sodre para poner el cierre a la gira con la que presentó 'Ahora después'

Por Redacción Galería

La celebración contó, además, con la participación de Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia de los Andes, quien ofreció una conferencia profundamente motivadora sobre la resiliencia, la gratitud y el trabajo en equipo.

El encuentro culminó con la presentación de la Orquesta Juvenil del Sodre, que brindó un cierre musical lleno de energía y emoción.

Droguería Industrial Uruguay, pionera en su sector, reafirmó su compromiso con el desarrollo de la industria y la construcción de vínculos sólidos con colaboradores, clientes y proveedores a partir de la calidad y la empatía con la comunidad.

Selección semanal
Medios públicos

Secan archivó investigación al no acreditar que sus autoridades hayan “censurado” a panelista de ‘Buscadores’

Por Nicolás Delgado
Seguridad Pública

Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

Por Juan Francisco Pittaluga
Cardama

Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

Por Guillermo Draper
Omar Paganini

Paganini critica que el gobierno “guarde en un cajón” el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Las máquinas pueden (sobre)imitar la empatía, pero no conocen la biografía del dolor, no escuchan la respiración cortada, no distinguen entre angustia y riesgo real.

ChatGPT, ¿me podés ayudar?: el psicólogo perfecto para no cambiar nada

Por Milene Breito Pistón
Martina Markowicz, Silvia Facciolo, Sol Markowicz y Chiara Deffeminis son las fundadoras de The Farra, la marca que está entre las tres finalistas a Proyecto Artesanal del Año en los Latin American Fashion Awards, celebrados del 6 al 9 de noviembre en Punta Cana. 

Una marca artesanal uruguaya expondrá ante Donatella Versace en la final de los Latin American Fashion Awards

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Jeff Bezos en America Business Forum: “La comodidad es el verdadero enemigo del crecimiento”

Jeff Bezos en America Business Forum: “La comodidad es el verdadero enemigo del crecimiento”

Por Katherine Kilian
El reencuentro entre Millie Bobby Brown y David Harbour pareció desmentir los rumores sobre una supuesta acusación de acoso contra Harbour por parte de Brown, antes de que comenzara el rodaje el año pasado.
Video

Los primeros cinco minutos de la última temporada de ‘Stranger Things’ y la ‘première’ que reunió a su elenco

Por Redacción Galería