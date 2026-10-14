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Se celebró una nueva edición del Gran Día de McDonald's

La recaudación se destinó a la Casa Ronald McDonald y a los Centros Educativos Impulso

Catalina Ferrand entregó un pedido a Juan Martín Pangallo, Gerónimo Vidal, Bautista Cámara y Belén García.

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Gastón De Armas
Director de McDonald’s Uruguay Sergio García, jefa de Comunicaciones de McDonald’s Uruguay Paula Espasandín, director general de los Centros Educativos Impulso Fabrizio Patritti y directora ejecutiva de la Casa Ronald McDonald Uruguay Sandra Marcos.

Director de McDonald’s Uruguay Sergio García, jefa de Comunicaciones de McDonald’s Uruguay Paula Espasandín, director general de los Centros Educativos Impulso Fabrizio Patritti y directora ejecutiva de la Casa Ronald McDonald Uruguay Sandra Marcos.

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Mauricio Rodríguez
Soledad Ramírez atendió en el AutoMac de Parque Rodó.

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Gastón De Armas
Sofía Traverso, Luana Persíncula y Laura Souto, en McDonald’s de Montevideo Shopping.

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Mauricio Rodríguez
Jona Suárez colaboró en McDonald’s de Montevideo Shopping.

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Mauricio Rodríguez
En el local del Parque Rodó: el gerente de Operaciones, Real Estate y Construcciones de McDonald’s Uruguay Daniel Castera y la ministra de Vivienda Tamara Paseyro.

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Gastón De Armas
Alcaldesa del Municipio CH Matilde Antía.

Alcaldesa del Municipio CH Matilde Antía.

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Mauricio Rodríguez
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El Gran Día, histórica campaña benéfica de McDonald’s, se realizó el viernes 8 en los 35 locales de Uruguay. La recaudación por la venta de hamburguesas Big Mac se destinó a la Casa Ronald McDonald y a los Centros Educativos Impulso.

Durante el Gran Día, se vivió una fiesta con música y caras conocidas, y gracias a la solidaridad de los uruguayos, entre Big Mac vendidas y bonos solidarios, la recaudación ascendió a 21.439.210 pesos, cifra que superó los resultados del año anterior.

El director general de Arcos Dorados Uruguay, Sergio García, destacó la solidaridad de los uruguayos que compraron su Big Mac, lo que permitió alcanzar la meta y continuar con los proyectos de impacto social en el país. Lo recaudado se destina a la Asociación Casa Ronald McDonald Uruguay, que ofrece alojamiento a familias de niños internados en sus dos casas, una ubicada dentro del Centro Hospitalario Pereira Rossell y otra en el Hospital de Tacuarembó, y a los Centros Educativos Impulso, que brindan oportunidades educativas de calidad a más de 1.350 estudiantes de la cuenca de Casavalle.

Mientras tanto, la jefa de Comunicaciones de Arcos Dorados, Paula Espasandín, recalcó que el Gran Día se vive como una celebración para todos los colaboradores de la marca, motivados por el fin benéfico de la iniciativa. A su vez, expresó su gratitud hacia los artistas que formaron parte de la campaña, así como a las autoridades y figuras públicas que brindaron su respaldo a la causa.

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