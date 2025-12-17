‘Remolino’, una exposición de arte en el Molino de Pérez

El Colectivo Escala Humana, integrado por artistas uruguayos de reconocida trayectoria, invita a Remolino, una exposición y venta de obras que, durante una semana, se desarrollará en el Molino de Pérez.
La exposición organizada por el Colectivo Escala Humana invita a descubrir el panorama plural del arte uruguayo actual y pone en valor el oficio, la sensibilidad y la identidad de quienes crean
Los 30 artistas participantes —entre los cuales 18 son invitados— exhibirán un conjunto de obras caracterizadas por la calidad, la experimentación y la honestidad en el hacer.
De esta manera, Remolino invita a descubrir el panorama plural del arte uruguayo actual a través de piezas que ponen en valor el oficio, la sensibilidad y la identidad de quienes crean.
Del 13 al 20 de diciembre, de 16 a 21 h, en el Molino de Pérez. Entrada gratuita.