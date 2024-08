Bandes Uruguay cumple 15 años en uno de los peores momentos de la relación bilateral con Venezuela

Bandes Uruguay abrió sus puertas a fin de agosto de 2006 como desenlace de negociaciones al máximo nivel político entre los gobiernos de Chávez y del entonces presidente Tabaré Vázquez. Fue a partir de la compra —con una inversión de US$ 10 millones— de los activos y pasivos que pertenecían a Cofac, la mayor cooperativa financiera del país que había quebrado como varios bancos insolventes tras la corrida de depositantes del 2002. El Estado venezolano inyectó US$ 40 millones como capital inicial de la filial, que contó originalmente con unas 35 sucursales y 435 empleados, la mayoría absorbidos de Cofac.

Los números del negocio del Bandes se han ido reduciendo y se mantiene como uno de los más chicos del sistema uruguayo, con un patrimonio de US$ 26 millones, una cartera de créditos de US$ 64 millones y depósitos por US$ 102 millones.

En sus inicios, la filial sirvió para apuntalar el flujo de comercio bilateral, al amparo de un acuerdo para facilitar las exportaciones de alimentos desde Uruguay a Venezuela y un mecanismo de pago que cancelaba deuda de Ancap con la petrolera PDVSA. Varias empresas uruguayas no lograron cobrarse sus negocios, con reclamos que en algún caso todavía están en ámbitos judiciales (Búsqueda Nº 2.142).

Pero así como la relación estrecha se fue deshilachando tras la muerte de Chávez, en marzo de 2013, también decayó el vínculo económico, en ese caso por la crisis en que entró Venezuela y algunos años de petróleo barato.

En 2010, por ejemplo, Uruguay exportó mercaderías al mercado venezolano por US$ 247 millones, mientras que a fines de esa década los envíos anuales fueron casi 10 veces menores: US$ 26,9 millones en 2018 y US$ 27,2 millones en 2019. En 2020 no llegaron a US$ 5 millones, aunque entre enero y octubre de 2021 se recuperaron (US$ 17,2 millones), conforme con estadísticas del Instituto Uruguay XXI. Así, con una economía que se hundió ante la crisis, Venezuela pasó de ocupar hace algunos años una posición alta en el ranking de principales destinos a, actualmente, no figurar ni entre los primeros 20 mercados.

A setiembre y perspectivas

Las estadísticas publicadas por el BCU permiten analizar el desempeño del cada banco y del conjunto del sistema a setiembre. Medido en dólares, el total de créditos aumentó 5,7% en lo que va del año y el stock de depósitos lo hizo en un 17,1%, al mismo tiempo que todas las entidades —salvo Bandes y Nación Argnetina— dieron ganancias (ver cuadro).

Para la calificadora Moody’s, las instituciones financieras uruguayas finalizarán el 2021 con un incremento en los préstamos derivado de la “fuerte recuperación de la actividad a partir del segundo semestre”, manteniendo la calidad de la cartera e “importantes niveles de capitalización”. En un informe sectorial publicado el jueves 14, agregó que espera una mejora en la rentabilidad del negocio en el segundo semestre del año. La “tendencia de recuperación de la actividad bancaria” continuaría a principios de 2022”, proyectó.

