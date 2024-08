Comerciantes respaldan anuncio del gobierno, que “rompe una tendencia” y “marca un camino” hacia menor presión fiscal

El dirigente empresarial agregó que tiene “confianza plena” en la gestión fiscal que lleva adelante el gobierno y “tranquilidad”, porque si se resolvió es porque “se puede hacer”. Aclaró: no quiero “entrar en temas políticos. Soy práctico; a mí la ministra de Economía me da confianza y me lo ha demostrado, me ha dado crédito de que lo puede hacer”. “Ahora discutimos si es mucho o poco porque se hizo una rebaja de impuestos; es importante porque va a permitir seguir trabajando en esa línea”, añadió.