Ni Nacional ni Peñarol: Cerro en el punto de mira de la violencia en el fútbol

Estadio Centenario Mundial 2030: prevén entradas desde US$ 25 hasta US$ 600, con paquetes VIP incluidos

“No nos sorprende la acción de esa parcialidad. Ya viene de hace años. Esto va a incrementar en la medida que no se tomen medidas drásticas. No se puede jugar así al fútbol. No tiene sentido”, afirmó al programa 100% Deporte, de Sport 890, el jefe de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Rafael Peña.