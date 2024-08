Tras cese del presidente de Antel, jerarcas blancos cuestionan la falta de “sensibilidad política“ de técnicos al frente de los entes

La tarde noche del martes 19 fue una de esas agitadas en la Torre Ejecutiva. Y esta vez el coronavirus no tuvo nada que ver. La jornada se alborotó cuando el presidente Luis Lacalle Pou se enfrentó a una de las decisiones más contundentes que tuvo que tomar desde que asumió la presidencia hace poco más de dos meses. Luego de enterarse de que el ingeniero Guillermo Iglesias, presidente de Antel hasta hace unas horas, había resuelto presupuestar a 857 personas contratadas desde hace más de tres años en régimen de función pública, su reacción fue casi que inmediata. Ordenó que se revocara esa resolución y le pidió la renuncia a Iglesias, que no llegó a sesenta días en el principal sillón de la empresa de telefonía estatal.

Bajo cuerda, los blancos no le perdonaron su perfil puramente técnico. El miércoles 21, esto fue tema de conversación en el Parlamento. Un grupo de legisladores blancos señalaron la falta de “carpeta política” de Iglesias y resumieron que a un político no se le hubiera pasado por la cabeza presupuestar a 850 funcionarios en estos momentos de emergencia donde se reclama austeridad.

El senador blanco Sergio Botana había tenido su propio encontronazo con Iglesias. Fue un hecho reciente. A principios de mayo, Botana le había mandado una carta al entonces presidente de Antel para proponer que la empresa haga una recarga gratis de internet para los escolares en situaciones de vulnerabilidad que no pueden acceder al aprendizaje a distancia. En su respuesta, Iglesias enumeró una serie de acciones sociales que el ente había realizado en poblaciones vulnerables en el contexto de la pandemia y le recordó que no había recibido ningún reclamo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La contestación no dejó conforme al senador. “He recibido su nota de fecha 15 de mayo de 2020. Aclaro a usted que nada le pregunté acerca de lo hecho por Antel en el marco de la lucha contra la pandemia que afecta al país. Le consulto cuál es la razón que inhibe a este senador de tomar iniciativas que no haya comunicado a Antel la ANEP”, dice la misiva de Botana fechada el 18 de mayo, a la que accedió Búsqueda.

Y agrega, lapidaria, sobre el final: “Hubiera preferido contar con su sensibilidad para apoyar a los niños pobres, y a los maestros de las zonas pobres, en vez de ponerse en consejero”.

