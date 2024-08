Entrevista a Robert Silva

¿Qué le dijeron su esposa y sus dos hijos cuando les anunció que le habían ofrecido ser candidato a vice? Tengo tres hijos, uno falleció, pero siempre digo que tengo tres hijos. Tenía ocho meses y le vino púrpura fulminante, falleció el 24 de diciembre de 2006. Era el menor, después vino Agustina. Tengo a Bruno con 17 y a Agustina que tiene 10. El que más me estimuló a aceptar el ofrecimiento fue mi hijo, me dijo que tenía vocación para eso. Tengo el apoyo de ellos, de mi señora y de mi familia.

¿Cómo conoció a su señora? Cuando vine a estudiar a Montevideo desde Tacuarembó, vivía con un compañero en un apartamento. Ella era amiga de la novia de él y una vez fuimos a un baile de una residencia y ahí nos conocimos. Ella es licenciada en Fisioterapia, trabaja en una mutualista.

Estudió becado en el colegio San Javier de Tacuarembó y durante toda su vida profesional estuvo ligado a la educación pública. ¿Dónde estudian sus hijos? Los mando a una institución privada con vocación pública: el Elbio Fernández, la escuela fundada por José Pedro Varela. Nosotros estábamos solos en Montevideo cuando empezaron a ir, necesitábamos un centro educativo que los albergara por varias horas porque trabajábamos. Estamos muy conformes por la enseñanza en valores.

Nació y creció en Tacuarembó. ¿A qué momento o lugar de su infancia le gusta volver cuando se pone nostálgico? Me gusta todo Tacuarembó; si pudiera, viviría ahí. Las cuestiones de la vida me trajeron acá. Primero vine a estudiar con mucho esfuerzo, con las encomiendas y la plata que me mandaban mis padres, viviendo en pensiones. Antes de recibirme trabajé de intendente en una residencia verificando la limpieza de los baños y cambiando los tubos de luz para poder pagarme el alojamiento.

Su madre y su abuela eran maestras. ¿Pensó en dedicarse al magisterio? Sí. Le dije a mi padre que quería ser maestro o profesor de Historia. Me dijo que no, que si venía a Montevideo tenía que hacer otra cosa. Elegí ser abogado porque siempre me gustó. Mi primera vocación es la docencia, después el Derecho; luego la vida me dio una oportunidad con un plan creado en la reforma de Germán Rama, que permitió a los egresados universitarios tener formación en Ciencias de la Educación Didácticas y título docente. Como abogado ejercí poco, porque en 1996 me ofrecieron la Secretaría General de Secundaria.