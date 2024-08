Con ajustes e intereses, Ancap le reclamará a Sendic parte de lo que gastó con la tarjeta corporativa de la empresa

“Descartados los gastos que podrían vincularse a la función (hoteles, restaurantes, combustibles), de los resultados de cuentas resultan numerosas compras en tiendas de ropa, supermercados, calzados deportivos, electrónica, joyas, librerías en nuestro país y en el exterior, respecto de los cuales no se han presentado comprobantes justificativos de dichos gastos, ni recibos que acrediten el reembolso de los importes”, indica parte del informe al que accedió Búsqueda, que estimó el monto a requerir en $ 169.956 y US$ 3.979. La suma total aproximada que Sendic pagó con la tarjeta corporativa fue de unos $ 550.000 y US$ 38.000.